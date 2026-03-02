Il calcio inglese contro le nuove regole: la Premier non userà il Var per i corner
I club pronti a rifiutare parte delle novità proposte dall'Ifab, interventi sui calci d'angolo su tutti. Ecco le motivazioni per evitare la "deriva del Var"di Paolo Borella
Una rivoluzione arbitrale è alle porte, dal Mondiale 2026 in poi, ma non tutto il mondo del calcio sembra sintonizzato sulla stessa frequenza. Per quanto l'Ifab sia pronta a implementare cambiamenti non secondari su temi come perdite di tempo e aree di intervento del Var (doppie ammonizioni comprese), è la Premier League la prima lega a storcere il naso.
Come riporta Sky Sports Uk, infatti, la volontà dei club inglesi è quella di non adottare la novità regolamentare che permetterebbe al Var di assegnare o meno un calcio d'angolo. Non si tratta di una regola già pronta a entrare nel regolamento, ma di una modifica opzionale la cui implementazione passerà anche dalle risposte delle prove al Mondiale estivo. La Premier League vorrebbe evitare la "deriva Var" con un protocollo che così allargherebbe troppo il proprio raggio d'azione.
Non è una novità che nel Paese dove è stato inventato il gioco del calcio non sia mai scoccata la scintilla con il Var e a maggior ragione ora, con le novità alle porte, i club vogliono ridurre al minimo le interruzioni del gioco e concentrarsi solo sugli episodi fondamentali: cartellini rossi, gol e rigori.
Quindi la chiusura non sembra totale e le altre decisioni, obbligatorie dalla stagione 2026/27, come le revisioni al monitor per una seconda ammonizione che porta a un'espulsione, potrebbero essere accettate di buon grado anche oltremanica.
Il "nuovo" Var, potenziato, è quindi atteso dal test più importante nel torneo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Con gli occhi della Premier League (e della Serie A e dei top 5 campionati europei, su tutti) puntati più che mai.