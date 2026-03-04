Le pagelle di Piantanida: Maldini in love, Musah mandato da Ronaldinho

Nel Milan ha indossato il numero 80, quello che Ronaldinho aveva in rossonero, e forse anche per questo piccolo-grande oltraggio calcistico il dio del calcio l’ha punito con zero gol in sessanta partite. Ora ha cambiato religione, è devoto alla Dea, e fa due gol nelle ultime partite: ora, non uso la parola miracolo, uso solo la parola Musahsette, tutto attaccato.