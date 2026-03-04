Aria tesa in casa Real Madrid: scontro con Mbappé. Colpa di un infortunio e dei Mondiali

Aria tesa in casa Real Madrid. A far discutere sono le condizioni di Kylian Mbappé: ufficialmente il francese è vittima di una distorsione al ginocchio sinistro, ma la versione dell'entourage dell'ex Psg e Monaco è diversa. A riportarla sono i colleghi di Cadena Ser: "Il legamento crociato posteriore sinistro del giocatore è al limite - ha raccontato un noto giornalista spagnolo -. Il referto medico dice distorsione ma la lesione è grave". Da qui lo scontro con il Real che ha fissato i tempi di recupero in tre settimane nella speranza di riaverlo per il ritorno con il Manchester City fissato per il prossimo 17 marzo.