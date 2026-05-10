Internazionali: Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi

10 Mag 2026 - 20:31

Vittoria di carattere per Luciano Darderi contro Tommy Paul, con il tennista italiano con anche passaporto argentino che si impone per 3-6 6-3 6-2 contro il quotato avversario statunitense nel match disputato oggi e valido per gli Internazionali d'Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Per Darderi, numero 19 del mondo, ora la sfida agli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding e numero 3 del ranking mondiale.

Ultimi video

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

02:11
INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

00:32
DICH COBOLLI 9/5 DICH

Cobolli: "Non il mio miglior tennis, ma atteggiamento giusto"

00:30
DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

00:35
MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

01:18
Atp Roma, ok gli azzurri

Atp Roma, ok gli azzurri

00:22
MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

03:26
La giornata di Sinner

La giornata di Sinner

01:12
MCH SINNER ENTUSIASMO MCH

Sinner, tifo da stadio per il suo allenamento

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

01:41
Sinner in campo sabato

Sinner in campo sabato

00:30
MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

00:32
DICH MUSETTI DICH

Musetti: "A Roma per sorprendere"

02:55
DICH BERRETTINI OTO DICH

Berrettini: "Voglio ritrovare leggerezza, Cagliari mi ha ricaricato"

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:31
Internazionali: Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi
20:19
Internazionali: netta sconfitta per Cocciaretto, Swiatek le lascia un game
20:18
Motociclismo, Civ: in Sbk Delbianco vince anche sul bagnato e allunga in classifica
19:22
Internazionali: Sinner-Popyrin domani in campo non prima delle 15
18:05
Internazionali, Musetti: "Ho sofferto fin dall'inizio, ora penso a riposare"