Internazionali: Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottavi
Vittoria di carattere per Luciano Darderi contro Tommy Paul, con il tennista italiano con anche passaporto argentino che si impone per 3-6 6-3 6-2 contro il quotato avversario statunitense nel match disputato oggi e valido per gli Internazionali d'Italia, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Per Darderi, numero 19 del mondo, ora la sfida agli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding e numero 3 del ranking mondiale.