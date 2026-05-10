Roma, Dybala: "Forse il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi giallorossi"

10 Mag 2026 - 20:31
© Getty Images

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Paulo Dybala ha gelato i tifosi della Roma, preannunciando un addio alla maglia giallorossa. "La verità è che vorrei saperlo anche io il mio futuro… La realtà dice che il mio contratto finisce dopo queste due partite e l’unica cosa che posso dire è che forse il derby sarà la mia ultima partita davanti alla gente della Roma. Decisione presa? No, ma è quello che dice il contratto... Nessuno della società finora mi ha avvicinato", le parole dell'attaccante argentino a Sky.

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