Roma, Dybala: "Forse il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi giallorossi"

Paulo Dybala ha gelato i tifosi della Roma, preannunciando un addio alla maglia giallorossa. "La verità è che vorrei saperlo anche io il mio futuro… La realtà dice che il mio contratto finisce dopo queste due partite e l’unica cosa che posso dire è che forse il derby sarà la mia ultima partita davanti alla gente della Roma. Decisione presa? No, ma è quello che dice il contratto... Nessuno della società finora mi ha avvicinato", le parole dell'attaccante argentino a Sky.