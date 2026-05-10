Serie A, Parma-Roma 2-3: follia al Tardini, Malen firma la vittoria giallorossa al 98'

Cinque gol, tredici minuti di recupero e una folle rimonta nel recupero. La Roma conquista così i tre punti al Tardini, contro un Parma mai domo e come sempre letale in contropiede: è 3-2 per i giallorossi, che ora sognano concretamente la Champions League. Gasperini e i suoi dominano sin dal via, vedendosi annullare il vantaggio del solito Malen (8'), ma soffrono le ripartenze dei rivali. Proteste giallorosse per un contatto in area su Mancini, poi ecco il vantaggio: Koné ruba palla e aziona Dybala, la Joya pesca Malen per il filtrante dell'1-0 al 22'. Dybala illumina e Soulé sfiora il bis, ma il Parma è in gara: pari sfiorato appena prima del riposo e gol alla ripresa delle ostilità. L'errore di Hermoso spiana infatti la strada a una letale ripartenza, con Nicolussi Caviglia a servire Strefezza per l'1-1 al 48'. Suzuki evita la doppietta di Malen, i ducali si vedono annullare la rete di Pellegrino e fanno tremare la difesa giallorossa.