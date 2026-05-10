Serie A, Parma-Roma 2-3: follia al Tardini, Malen firma la vittoria giallorossa al 98'

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Strefezza e Keita ribaltano la rete dell'olandese, poi l'entusiasmante rimonta nel recupero: Gasperini mette pressione al Milan e sogna la Champions
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Cinque gol, tredici minuti di recupero e una folle rimonta nel recupero. La Roma conquista così i tre punti al Tardini, contro un Parma mai domo e come sempre letale in contropiede: è 3-2 per i giallorossi, che ora sognano concretamente la Champions League. Gasperini e i suoi dominano sin dal via, vedendosi annullare il vantaggio del solito Malen (8'), ma soffrono le ripartenze dei rivali. Proteste giallorosse per un contatto in area su Mancini, poi ecco il vantaggio: Koné ruba palla e aziona Dybala, la Joya pesca Malen per il filtrante dell'1-0 al 22'. Dybala illumina e Soulé sfiora il bis, ma il Parma è in gara: pari sfiorato appena prima del riposo e gol alla ripresa delle ostilità. L'errore di Hermoso spiana infatti la strada a una letale ripartenza, con Nicolussi Caviglia a servire Strefezza per l'1-1 al 48'. Suzuki evita la doppietta di Malen, i ducali si vedono annullare la rete di Pellegrino e fanno tremare la difesa giallorossa.
Fioccano le occasioni al Tardini e Gasperini inserisce giocatori offensivi su giocatori offensivi, coi suoi che rischiano e sembrano affondare all'87': gran giocata di Mandela Keita, dribbling e rasoterra per il 2-1. Wesley sfiora subito il pari, poi ecco la clamorosa rimonta nel recupero: Rensch pareggia al 93' e Malen segna su rigore al 98', dopo un lungo check al Var e l'espulsione di Britschgi per doppia ammonizione. La Roma vince così, con due gol nei tredici minuti di recupero, e ora sogna: giallorossi quarti col Milan (che deve giocare) a quota 67 punti, -1 dalla Juventus e +2 sul Como. La corsa-Champions è apertissima, soprattutto qualora i rossoneri dovessero frenare contro l'Atalanta: merito di Malen, che sale a 13 gol in 16 gare di campionato.
IL TABELLINO
PARMA-ROMA 2-3
PARMA (3-5-1-1) - Suzuki; Circati, Troiio, Valenti; Delprato (29' st Britschgi), Ordóñez, Nicolussi Caviglia (33' st Estevez), Keita, Valeri (29' st Carboni); Strefezza (7' st Pellegrino); Elphege (33' st Almqvist). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Sørensen, Drobnjic, Mikolaejwski. All. Cuesta.
ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso (7' st Ghilardi); Celik (29' st Rensch), Cristante (13' st El Aynaoui), Koné (29' st Venturino), Wesley; Dybala, Soulé (13' st Pisilli); Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Ziolkowski, Vaz, El Shaarawy. All. Gasperini.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 22' Malen (R), 3' st Strefezza (P), 41' st Keita (P), 48' st Rensch (R), 55' st Malen rig. (R).
Ammoniti: Strefezza (P), Troilo (P), Britschgi (P).
Note: espulso Britschgi per doppia ammonizione al 53' st.
LE STATISTICHE
La Roma ha segnato due gol dopo il 90° minuto in una partita di Serie A per la prima volta dal 5 novembre 2023 (Azmoun e Lukaku vs Lecce). Le reti di Rensch e Malen sono anche le prime realizzate dai giallorossi nel recupero del secondo tempo nel campionato in corso.
Prima di Devyne Rensch e Donyell Malen, l’ultimo giocatore della Roma a segnare un gol oltre il 90° minute in Serie A era stato Angeliño contro il Napoli nel febbraio 2025.
Quello segnato dalla Roma contro il Parma al 100:02 da Donyell Malen è il gol più tardivo realizzato dai giallorossi nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07).
Da quando la FIFA ha introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, Donyell Malen nel 2025/26 è il giocatore approdato in Serie A nel mercato invernale che ha segnato più gol (13 reti). Superato il record di Mario Balotelli (12 col Milan nel 2012/13).
Dal weekend del suo primo incontro disputato in Serie A con la maglia della Roma (16-19 gennaio 2026) nessun giocatore ha segnato più gol nei cinque principali campionati europei rispetto a Donyell Malen (13, come Harry Kane).
Dal weekend del suo primo incontro disputato in Serie A con la maglia della Roma (16-19 gennaio 2026) nessun giocatore conta più marcature multiple all’attivo nei cinque principali campionati europei rispetto a Donyell Malen (quattro, come Harry Kane).
La Roma è rimasta imbattuta in cinque incontri di fila in Serie A (4V, 1N) per la prima sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.
Donyell Malen ha segnato almeno un gol in otto dei suoi 16 incontri disputati in Serie A, almeno due in più rispetto a qualunque altro giocatore dal weekend del suo esordio nella competizione (16-19 gennaio 2026).
Dal suo esordio con il Parma in Serie A (8 febbraio scorso) nessun giocatore ha segnato più gol con la maglia dei ducali nella competizione di Gabriel Strefezza (due, come Mateo Pellegrino e Nesta Elphege).
Il Parma ha perso due partite di fila in Serie A per la terza volta nel 2026.
Il Parma ha perso le ultime due partite disputate in Serie A, registrando tante sconfitte quante nelle precedenti 11 sfide affrontate nella competizione (5V, 4N).
Primo gol in Serie A per Mandela Keita alla sua presenza numero 65 nella competizione.
Primo gol in Serie A per Devyne Rensch alla sua presenza numero 36 nella competizione.
I due assist serviti in Serie A da Paulo Dybala nel 2026 hanno entrambi propiziato un gol di Donyell Malen.
Tra Parma e Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha servito quattro assist in questo campionato, uno in più rispetto a quelli forniti nei precedenti quattro tornei di Serie A a cui ha preso parte tra il 2018/19 e il 2024/25 (tre).
La Roma è andata a segno in almeno 13 partite di fila in una stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e maggio 2025 (22 in quel caso - con Claudio Ranieri in panchina).