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CHAMPIONS LEAGUE

Brutto infortunio per Noa Lang: l'ex Napoli contro i cartelloni, si taglia e rischia di perdere un dito

Il giocatore del Galatasaray costretto a uscire durante il match col Liverpool per una profonda ferita a una mano

18 Mar 2026 - 23:33
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Momenti di grande apprensione durante il secondo tempo di Liverpool-Galatasaray quando l'ex giocatore del Napoli Noa Lang ha sbattuto contro i cartelloni pubblicitari posti dietro la porta dei Reds riportando una brutta ferita alla mano destra. Un taglio molto profondo, tanto profondo da mettere a rischio la falange interessata, che ha richiesto l'immediato intervento dei medici per fermare l'emorragia.

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