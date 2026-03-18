Champions League da dimenticare: tutte le cifre del disastro italiano

Nessuna nostra rappresentante nei quarti di finale. Abbiamo seriamente rischiato di non averne nemmeno negli ottavi, se non ci fosse stata la rimonta miracolosa dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund. Non è mai successo da quando (era il 2004) il torneo è stato strutturato in due fasi, girone (o gironi) prima ed eliminazione diretta poi. Non è successo per fortuna nemmeno stavolta. L’anno precedente (2002-2003) l’Italia aveva portato due squadre in finale, Milan e Juventus. L’ultimo trionfo invece è stato quello dell’Inter nel 2010, anno del Triplete. Da allora, due volte la Juventus e due volte l’Inter hanno raggiunto la finale, uscendo sempre strabattute a parte il misero 1-0 targato Rodri di Manchester City-Inter.