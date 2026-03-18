IL CASO

Scandalo Coppa d’Africa: il Senegal accusa la Caf di corruzione e scuote il calcio mondiale

Il Senegal perde la Coppa d’Africa a tavolino contro il Marocco: il governo di Dakar denuncia la Caf per corruzione

18 Mar 2026 - 15:23
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La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha ufficialmente revocato il titolo di campione d'Africa 2025 al Senegal, assegnando la vittoria a tavolino al Marocco. Una decisione mai vista prima e che ora sta valicando i confini dello sport sino a diventare un vero e proprio caso politico: il governo senegalese è sceso direttamente in campo con una nota ufficiale dai toni durissimi per difendere il merito sportivo di Mané e compagni.

Perché il Senegal ha deciso di contestare la validità della sentenza?

 Secondo l'esecutivo di Dakar, la mossa della Caf rappresenta un "tentativo di espropriazione ingiustificato" che calpesta l'etica sportiva. La tesi difensiva punta sulla regolarità dell'incontro, che era stato regolarmente portato a termine nonostante la sospensione temporanea seguita alle proteste.

Il comunicato governativo parla apertamente di una "decisione illegale e ingiusta", frutto di una lettura distorta e palesemente errata dei regolamenti vigenti. Per il Senegal, cancellare un risultato ottenuto col sudore sul campo significa minare la credibilità dell'intera istituzione calcistica continentale.Le autorità senegalesi ritengono che la Caf abbia commesso una grave violazione della legittima fiducia che i popoli africani ripongono nelle istituzioni. Non si può tollerare che una "decisione amministrativa cancelli l'impegno, il merito e l'eccellenza sportiva" dimostrati dalla squadra.

Quali sono le accuse mosse ai vertici della confederazione africana?

 Il livello dello scontro si è alzato drasticamente con la richiesta formale di un'indagine internazionale indipendente. Il Senegal sospetta infatti gravissimi episodi di "corruzione all'interno degli organi direttivi della Caf", mettendo in dubbio l'imparzialità dei giudici della giuria d'appello. Il governo ha espresso il proprio "vivo sgomento" per un provvedimento ritenuto privo di fondamento giuridico e contrario ai valori dello sport. La battaglia si sposterà ora con forza nelle aule dei tribunali internazionali, con l'obiettivo di ripristinare il "primato del risultato sportivo". 

Cosa succederà adesso nelle aule dei tribunali internazionali?

 La strategia senegalese prevede l'attivazione di tutti i ricorsi giurisdizionali appropriati per ribaltare l'assegnazione del trofeo al Senegal. Resta inoltre aperta la ferita dei diciotto sostenitori senegalesi ancora detenuti in Marocco a seguito degli incidenti scoppiati durante la finale. Il governo ha rinnovato la propria solidarietà verso i cittadini arrestati, assicurando il massimo impegno per una rapida risoluzione del dossier.

Caos in Africa: revocata la coppa al Senegal. I giocatori: "Venite a prenderla!"

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© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".
© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".
© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".

© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".

© instagram | Sadio Mané: "Quello che è successo ha superato il limite. Questo non è il calcio per cui lottiamo, non è l'Africa in cui crediamo. C'è troppa corruzione nel nostro sport. I giocatori danno tutto in campo, ma le decisioni prese fuori stanno decidendo partite e trofei. Sono profondamente deluso, non solo per il Senegal, ma per il calcio africano nel suo complesso".

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