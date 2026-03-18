Chelsea, Rosenior e la mania per i "pizzini": bigliettini anche sull'8-2 per il Psg. Giocatori basiti
Il nuovo tecnico dei Blues usa moltissimo indicazione scritte per spiegare ai suoi cosa vuole in campo. Anche quando la situazione sembra ormai persa come contro i parigini in Champions o con il Newcastle in Premier
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