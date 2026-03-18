CHAMPIONS LEAGUE

Champions, il Barcellona vola ai quarti: Newcastle travolto sotto una valanga di gol, 7-2 al Camp Nou

I Magpies sognano per un tempo al Camp Nou, poi sprofondano: i Blaugrana di Flick si esaltano nella ripresa

18 Mar 2026 - 20:47
© Getty Images

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È il Barcellona a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. I catalani vincono 7-2 al Camp Nou nella gara di ritorno contro il Newcastle e rendono così vano l’1-1 sul quale i Magpies erano riusciti a fermarli a St James’ Park nel match d’andata. A decidere la sfida sono le reti di Raphinha, Bernal, Yamal, Fermin e Lewandowski, mentre agli inglesi non basta la doppietta di Elanga. La squadra di Flick affronterà nel prossimo turno Atletico Madrid o Tottenham.

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BARCELLONA-NEWCASTLE 7-2 (agg. 8-3)
Reduci dall’1-1 centrato nella gara d’andata sul suolo inglese, Barcellona e Newcastle tornano a sfidarsi al Camp Nou, dove i Blaugrana sbloccano il risultato già al 6’: Yamal mette a sedere Thiaw con una sterzata, Fermin offre l’assist e Raphinha buca Ramsdale. I Magpies incassano e rispondono prontamente: Hall punisce la solita linea altissima della difesa del Barça e serve a Elanga la palla che lo svedese trasforma nell’1-1 al 15’. Passano tre minuti e i padroni di casa tornano però avanti: il Newcastle si lascia sorprendere su una punizione di Raphinha e Bernal insacca il 2-1 al 18’. Anche questa volta la formazione di Howe replica però al 28’, con il 2-2 confezionato da Barnes ed Elanga, autore così di una doppietta. Nel lungo recupero del primo tempo Yamal fa invece 3-2 su calcio di rigore, prima del crollo completo del Newcastle in avvio di ripresa: tra il 52’ e il 61’ i Culers scappano via con il gol di Fermin e la doppietta di Lewandowski. Raphinha aggiunge poi il 7-2 finale al 72’, trasformando in un incubo quella che sembrava potesse rivelarsi una serata da sogno fino all’intervallo per gli inglesi. A peggiorare le cose per le Gazze è poi anche l’uscita per infortunio di Tonali, da valutare pure in chiave Italia: l’azzurro rimedia una botta alla coscia e viene sostituito. Esulta invece Flick, che si gode un gran secondo tempo dei suoi e vola ai quarti di finale.

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