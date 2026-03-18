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Atalanta, Palladino: "Accettiamo il verdetto con umiltà, da queste due gare abbiamo imparato tanto"

Il tecnico della Dea dopo l'1-4 nel ritorno contro il Bayern: "Se rifarei tutto della gara di andata? Con i se e con i ma..."

18 Mar 2026 - 23:44
© Getty Images

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"Volevamo fare una gara di grande orgoglio, sapevamo la loro forza e abbiamo cercato di giocarcela: complimenti al Bayern, alla società e a Kompany. Abbiamo affrontato probabilmente la squadra più forte in Europa e accettiamo il verdetto del campo". Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino analizza così il ritorno contro i tedeschi - Abbiamo cercato di dare tutto, il nostro obiettivo era questo e poi andare a salutare i nostri tifosi che sono stati ancora una volta fantastici - ha proseguito il tecnico della Dea dopo la sconfitta per 4-1 - Se rifarei tutto della gara di andata? Con i se e con i ma non si va avanti, facile parlare dopo le gare... Probabilmente potevamo fare qualcosa di diverso. Stasera siamo stati più bassi ma il risultato non è cambiato contro una squadra completa sotto tutti i punti di vista. Bisogna accettare il verdetto del campo con umiltà, noi in queste due partite abbiamo imparato tanto".

"Che coppa faremo l'anno prossimo? La Coppa Italia è un obiettivo cui teniamo e vogliamo portarla a Bergamo, sarebbe un sogno e l'accesso più veloce all'Europa e poi abbiamo il campionato - ha proseguito Palladino - Dovremo fare dei filotti per restare attaccati lì davanti. Abbiamo fatto una grande scalata: ho chiesto tanto ai miei ragazzi e vogliamo dare tutto fino alla fine. Noi italiane siamo indietro, la palla viaggia a una velocità incredibile. A livello qualitativo siamo indietro a queste realtà".

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