Coppa Italia all'Inter, fanno festa altri 7 club: come cambia la corsa all'Europa
Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, ma soprattutto l'Atalanta sorridono per la vittoria dei nerazzurri: dal campionato saranno sette le qualificate all'Europa
L'Inter ha vinto la decima Coppa Italia della sua storia, ma a fare festa non è soltanto la squadra di Chivu. Il successo dei campioni d'Italia nella finale contro la Lazio fa infatti felici molti altri club ma soprattutto l'Atalanta, a cui adesso basterà un punto per centrare la qualificazione in Conference League. Grazie al trofeo vinto dai nerazzurri infatti i posti per le coppe europee dal campionato tornano a essere sette e questa è un'ottima notizia anche per Napoli, Juve, Milan, Roma e Como, che se non riusciranno a ottenere la qualificazione in Champions potranno consolarsi con l'Europa League.
Champions, Europa League o Conference? Come cambiamo i premi Uefa
Calcio e Finanza ha stimato i potenziali premi Uefa di partenza dalle coppe europee per ciascuno dei club ancora coinvolti nella corsa alla Champions, tra quote partecipazione, market pool e ranking e la cifra minima per la classifica del girone:
NAPOLI
Champions League – 38,9 milioni di euro
Europa League – 13,8 milioni di euro
Conference League – 6,3 milioni di euro
JUVENTUS
Champions League – 42,6 milioni di euro
Europa League – 14,4 milioni di euro
Conference League – 6,3 milioni di euro
MILAN
Champions League – 38,5 milioni di euro
Europa League – 13,4 milioni di euro
Conference League – 6,3 milioni di euro
ROMA
Champions League – 43,5 milioni di euro
Europa League – 14,7 milioni di euro
Conference League – 6,3 milioni di euro
COMO
Champions League – 34,9 milioni di euro
Europa League – 12,7 milioni di euro
Conference League – 5,7 milioni di euro