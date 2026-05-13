Coppa Italia all'Inter, fanno festa altri 7 club: come cambia la corsa all'Europa

L'Inter ha vinto la decima Coppa Italia della sua storia, ma a fare festa non è soltanto la squadra di Chivu. Il successo dei campioni d'Italia nella finale contro la Lazio fa infatti felici molti altri club ma soprattutto l'Atalanta, a cui adesso basterà un punto per centrare la qualificazione in Conference League. Grazie al trofeo vinto dai nerazzurri infatti i posti per le coppe europee dal campionato tornano a essere sette e questa è un'ottima notizia anche per Napoli, Juve, Milan, Roma e Como, che se non riusciranno a ottenere la qualificazione in Champions potranno consolarsi con l'Europa League.

