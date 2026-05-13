LAZIO

Lazio, Sarri: "Regalati due gol. Derby? Se si gioca domenica non presenterei neanche la squadra. Dalla Lega errori clamorosi"

Il tecnico biancoceleste dopo il ko in finale di Coppa Italia: "Non è calcio far giocare a maggio a mezzogiorno quattro squadre che si stanno giocando 70-80 milioni"

13 Mag 2026 - 23:58
videovideo

"Abbiamo fatto tutto da soli, gli abbiamo regalato due gol. Poi non siamo riusciti neanche a riaprirla. Loro sono più forti di noi ma la partita poteva prendere una piega diversa". È visibilmente deluso il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, squalificato e assente in panchina, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. "Futuro? Stasera me ne importa zero, è in discussione da entrambe le parti - ha detto a Coppa Italia Live su Canale 5 - Mi spiace per i ragazzi, ho visto uno stato d'animo difficile nello spogliatoio e mi dispiace per il pubblico che stasera è tornato numeroso. Loro hanno vinto meritatamente con la nostra complicità. Rovella in campo prima? È stato fermo tutto l'anno, non garantisce spezzoni di gara così lunghi. Patric ha avuto un indurimento al polpaccio e ho deciso per la sostituzione. La squadra non è stata remissiva, avevamo deciso di fare un primo tempo di questo tipo. Nel secondo tempo abbiamo giocato più a viso aperto".

Coppa Italia: il film della finale tra Lazio e Inter

1 di 23
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Sul capitolo derby Sarri è una furia: "Io ho la sensazione che se si gioca di lunedì vengo, domenica alle 12.30 giocano loro. Io se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto per noi è uguale, prendiamo un punto di penalizzazione ed è chiusa lì. Gli errori clamorosi li ha fatti la Lega Serie A, che a Torino ha messo il derby durante le Atp Finals e qui il derby durante gli Internazionali. Ora bisogna rimediare, ma il prefetto è stato chiarissimo. Nessuno si è scusato dell'errore. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 80 milioni, questo non è calcio, è qualcosa di diverso".

Leggi anche

Le pagelle biancocelesti: disastro Marusic e Nuno Tavares, Noslin non si arrende

lazio
coppa italia
sarri

Ultimi video

01:28
Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

02:03
Thuram: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

Thuram: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita"

03:06
Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

Inter, stagione perfetta? I voti all'annata nerazzurra

00:59
Mauro: "L'Inter ha fatto il suo dovere vincendo la Coppa Italia"

Mauro: "L'Inter ha fatto il suo dovere vincendo la Coppa Italia"

00:28
Ranocchia: "Merito di Chivu, ha risollevato l'ambiente"

Ranocchia: "Merito di Chivu, ha risollevato l'ambiente"

05:26
Marotta: "Impegno e traguardo condiviso"

Marotta: "Impegno e traguardo condiviso"

01:55
La Russa fa le sue pagelle: "Voto 10 alle due curve. A Chivu invece..."

La Russa fa le sue pagelle: "Voto 10 alle due curve. A Chivu invece..."

01:21
Le Pagelle di Lazio-Inter

Le pagelle di Piantanida: Dumfries feat. Fred De Palma, Akanji gioca a scacchi con Dia

02:22
Inter, serata magica: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

Inter, serata magica: 2-0 alla Lazio e decima Coppa Italia

06:26
Sarri: "Abbiamo fatto tutto da soli"

Sarri: "Abbiamo fatto tutto da soli. Derby? A mezzogiorno giocano loro, io non vengo..."

01:53:05
Lazio-Inter: partita integrale

Lazio-Inter: partita integrale

00:56
Chivu: "Meritati questi due trofei vinti in una stagione"

Chivu: "Meritati questi due trofei vinti in una stagione"

03:08
L'Inter vince la decima Coppa Italia: la cerimonia della premiazione

L'Inter vince la decima Coppa Italia: la cerimonia della premiazione

02:22
Medaglia d'argento per la Lazio

Medaglia d'argento per la Lazio

02:05
Martinez e Dumfries: "Stagione molto positiva"

Lautaro: "Tanto orgoglio". Dumfries: "Bello l'assist al capitano, era arrabbiato...". Poi promuovono Chivu: "10"

01:28
Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

Scontro tra Pedro e Dimarco, si accende la Finale

I più visti di Coppa Italia

Inter, quante amiche per il doblete: dal Milan all'Atalanta, ecco perché tutti tifano i nerazzurri

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

MCH CHIVU CARICA LAUTARO - PRE LAZIO 12/05 MCH

Chivu "mentalizza" Lautaro prima della finale: carica e… "Sium" alla CR7

Lautaro in esclusiva: "Aspettiamo questo trofeo da tre anni. Ora mi sento alla grande"

Lautaro in esclusiva: "Aspettiamo questo trofeo da tre anni. Ora mi sento alla grande"

Marcus Thuram

Inter, recupero lampo per Thuram: si è allenato col gruppo, le sensazioni verso la finale

MCH INTER THURAM IN GRUPPO MCH

L'Inter recupera Thuram: il francese lavora in gruppo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:05
Coppa Italia, l'albo d'oro: l'Inter a quota 10 successi
22:42
Inter, a Roma i tifosi sfottono i cugini e la loro contestazione: "Furlani resta con noi"
22:39
Inter, Lautaro Martinez terzo goleador nerazzurro di tutti i tempi
Roberto Mancini
22:24
Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia anche domattina. Vuole vincere un Mondiale"
21:48
Inter, Lautaro in Coppa Italia come Crespo e Cruz: la statistica