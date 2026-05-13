Coppa Italia, Lazio-Inter 0-2: Marusic e Lautaro regalano ai nerazzurri ‘la decima’

Coppa Italia: il film della finale tra Lazio e Inter
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Chivu può festeggiare la doppietta Serie A-Coppa Italia al primo colpo: serata con errori pesanti per i biancocelesti di Sarri
È l’Inter a conquistare la Coppa Italia 2025/26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del ventunesimo Scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia: soltanto la Juventus ha fatto meglio (15). Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu, che si gode l’1-0 dei suoi già al 14’: sul corner battuto da Dimarco, Marusic sbaglia completamente il tempo di intervento e finisce con l’incornare il pallone nella propria porta. Il goffo autogol del montenegrino spezza così gli equilibri, con il gap tra le due squadre che si amplia poi ancor di più al 35’: Tavares si addormenta completamente e si lascia rubare palla da Dumfries, che offre quindi a Lautaro un pallone che l’argentino deve solo appoggiare in rete. Gli errori della Lazio sono pesantissimi e consentono ai nerazzurri di indirizzare la partita a proprio favore con il minimo sforzo: a mettere in grande difficoltà la formazione di Sarri (assente in panchina per squalifica) è soprattutto l’aggressività dei ragazzi di Chivu. Il primo tempo si chiude allora sul 2-0, con Noslin che prova poi a scuotere la Lazio al 58’: l’olandese costruisce la prima palla gol per gli Aquilotti, sfoderando un destro che termina di poco a lato della porta difesa da Josep Martinez. Proprio il portiere spagnolo mura poi con il volto al 75’ la conclusione di Dia, pochi minuti dopo che Luis Henrique si era invece divorato il tris per l’Inter. Un duro intervento di Pedro su Dimarco fa invece scattare un indecoroso parapiglia in campo negli ultimi minuti di gara, con il triplice fischio che ufficializza dunque il trionfo dell’Inter.
LE PAGELLE DELL'INTER
IL TABELLINO
LAZIO-INTER 0-2
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (72’ Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (78’ Pedro), Patric (46’ Rovella), Taylor; Isaksen (66’ Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72’ Dia). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi. All.: Ianni (squalificato Sarri)
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (77’ Carlos Augusto); Dumfries (68’ Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (68’ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (82’ Diouf), Lautaro (77’ Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 14’ aut. Marusic (I), 35’ Lautaro (I)
Ammoniti: Bisseck (I), Bastoni (I), Gila (L), Dimarco (I), Pedro (L), Zaccagni (L), Barella (I)
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LE STATISTICHE OPTA DI LAZIO-INTER
L’Inter è diventata solo la seconda squadra della storia a vincere almeno 10 volte la Coppa Italia, dopo la Juventus (15).
Questa è la 12ª stagione in cui una squadra italiana riesce a realizzare il double (Scudetto+Coppa Italia), di cui la terza volta con l’Inter protagonista – dopo 2005/06 e 2009/10.
Cristian Chivu è il 3° allenatore nella storia dell’Inter a realizzare il double (Scudetto e Coppa Italia in una stagione), dopo Roberto Mancini nel 2005/06 e José Mourinho nel 2009/10 – il rumeno però è il 1° a riuscirci alla prima stagione alla guida dei nerazzurri.
L’Inter ha trionfato in finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime cinque occasioni, dopo non esserci riuscito in tre delle cinque precedenti.
La Lazio ha perso la finale di Coppa Italia in tre delle ultime quattro partecipazioni, dopo che aveva trionfato in cinque occasioni consecutive.
L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Lazio tra tutte le competizioni, vincendone otto (2N) e registrando ben sette clean sheet nel periodo.
L’Inter ha registrato tre clean sheet di fila contro la Lazio tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra aprile 2008-maggio 2009 (quattro in quel caso).
Lautaro Martínez ha segnato tre gol in finale di Coppa Italia (doppietta vs Fiorentina nel 2023 in precedenza), nessun giocatore ha fatto meglio con l’Inter – a quota tre anche Hernán Crespo e Julio Cruz.
Lautaro Martínez ha realizzato nove gol contro la Lazio tra tutte le competizioni, con la maglia dell’Inter solo contro Cagliari (12) e Salernitana (10) ha fatto meglio – nove reti anche vs Milan.
La Lazio è la prima squadra contro cui Cristian Chivu ha vinto tutte le sue prime tre sfide sulla panchina dell’Inter tra tutte le competizioni.