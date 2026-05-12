Furia Perez: "Mi hanno rubato dei titoli in Spagna". Attacco al Barcellona che risponde: "Legali già al lavoro"

Perez, che si ricandiderà, ha fatto riferimento al caso Negreira (e quindi al Barcellona) usando parole forti: "Avrei potuto vincere molto di più in Liga ma non è successo perché molti titoli mi sono stati rubati - ha tuonato in conferenza stampa -. Dovrà intervenire anche la Uefa alla quale invieremo tutto il dossier. Non sono venuto qui perché gli arbitri si arricchissero con i soldi del Barcellona. Andremo a fondo della questione. Perché è il caso di corruzione più grave nella storia del calcio. È per il bene del calcio". Parole pesanti che hanno scatenato l'immediata reazione del club blaugrana con tanto di comunicato ufficiale: "In merito alla conferenza stampa tenuta dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informiamo che il nostro ufficio legale sta esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse. Le stesse sono attualmente in fase di analisi e si stanno valutando i provvedimenti da adottare. Non appena ritenuto opportuno, comunicheremo eventuali posizioni e decisioni prese".