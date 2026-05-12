Furia Perez: "Mi hanno rubato dei titoli in Spagna". Attacco al Barcellona che risponde: "Legali già al lavoro"
Il numero uno del club madrileno: "Ci sono dei gruppi che vogliono portare via il club ai soci"
Protagonista di una conferenza stampa fiume, Florentino Perez ne ha per tutti. Il presidente del Real Madrid ha denunciato l'esistenza di un movimento contro il club spagnolo e ha attaccato frontalmente la stampa affermando che è in corso una campagna che mira a rovinare la reputazione sua e dei Blancos. Dopo aver comunicato di aver indetto delle nuove elezioni presidenziali, il 79enne ha insistito sul fatto che ci sono dei gruppi intenzionati a portare via il club ai soci (ne ha più di 90mila che appunti eleggono il presidente) negando che ci sia del caos all'interno della società.
Perez, che si ricandiderà, ha fatto riferimento al caso Negreira (e quindi al Barcellona) usando parole forti: "Avrei potuto vincere molto di più in Liga ma non è successo perché molti titoli mi sono stati rubati - ha tuonato in conferenza stampa -. Dovrà intervenire anche la Uefa alla quale invieremo tutto il dossier. Non sono venuto qui perché gli arbitri si arricchissero con i soldi del Barcellona. Andremo a fondo della questione. Perché è il caso di corruzione più grave nella storia del calcio. È per il bene del calcio". Parole pesanti che hanno scatenato l'immediata reazione del club blaugrana con tanto di comunicato ufficiale: "In merito alla conferenza stampa tenuta dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informiamo che il nostro ufficio legale sta esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse. Le stesse sono attualmente in fase di analisi e si stanno valutando i provvedimenti da adottare. Non appena ritenuto opportuno, comunicheremo eventuali posizioni e decisioni prese".
Infine Perez è tornato sul caso che ha visti coinvolti Valverde e Tchouameni: "Cose come queste accadono tutti i giorni, è molto più grave che la cosa sia uscita fuori dallo spogliatoio. Sono due ragazzi fantastici e molto bravi. Loro sono due ragazzi molto bravi. Chi l'ha resa pubblica lo fa perché è scontento e pensa che andrà via". Per il Mundo Deportivo a fare la spia sarebbe stato Dani Ceballos, ormai ai margini della squadra e in uscita.