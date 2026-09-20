L'INIZIATIVA

Lo show di sabato 26 Settembre 2026 con Milano Wrestling Back To Business

Una bella occasione per passare una serata di sport spettacolo adatto a bambini, ragazzi e adulti

20 Set 2026 - 18:20
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© Foto da web

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Il grande Wrestling riparte sabato 26 Settembre 2026 con Milano Wrestling Back To Business. Giunto alla quinta edizione, lo show delle sorprese anche quest'anno promette di lasciare i tanti spettatori a bocca aperta. Già svelati molti incontri tra i quali:
Conte McStevenson difende il Titolo Milano Wrestling contro l'ex superstar WWE, il transalpino Tom La Ruffa.
Match con le scale valido per i Titoli Tag Team tra i campioni Party Time, La Milano Bene e i Rebel Souls.
Main Event di serata per la prima volta tra donne, tra la Campionessa Invictus Jaguar Julie, da qualche settimana impegnata anche in una nota trasmissione tv, contro la sfidante Electra.
Biglietti come sempre in vendita su TicketOne a partire da 10 €, una bella occasione per passare una serata di sport spettacolo adatto a bambini, ragazzi e adulti.
Milano Wrestling é attiva su tutti i social, per chi volesse curiosare sugli ultimi anni di grandi traguardi e successi.

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