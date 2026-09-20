Finalmente Acosta a Spielberg, le Aprilia di Martin e Bezzecchi completano il podio

Al cinquantasettesimo tentativo Pedro Acosta mette a segno la sua prima vittoria in un Gran Premio della MotoGP tagliando per primo il traguardo in quello d'Austria, involandosi dopo pochi giri al comando con un sorpasso su Jorge Martin in accelerazione fuori da curva uno. Il campione del mondo della premier class del 2024 non molla la presa ma deve rassegnarsi a chiudere secondo dietro ad Acosta che regala la più grande delle gioie alla KTM sulla pista di casa. La vittoria di Acosta interrompe una serie di trenta vittorie consecutive "made in Italy" (Aprilia e Ducati) che durava dall'estate dello scorso anno. Terzo gradino del podio nella scia del compagno di squadra spagnolo per Marco Bezzecchi che regola il rientrante Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Il giapponese precede a sua volta Marc Marquez. Gara tutta in salita per il ducatista che non trova mai ritmo e costanza per correre per il podio e deve rassegnarsi al quinto posto finale davanti all'altra KTM factory di Brad Binder, alla Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia e alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.Terza caduta in tre giorni per Alex Marquez con l'altra Ducati Gresini: il fratello minore del Cannibale finisce a terra senza conseguenze personali al tredicesimo dei ventotto giri di gara, mentre stava correndo nella parte bassa della top ten. Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco chiudono la top ten.