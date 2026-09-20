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Serie A, colpaccio Frosinone! Calò e Kvernadze stendono il Como 2-0

La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia i lariani a quota 10 punti

20 Set 2026 - 17:59
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È una grande vittoria quella della squadra di Alvini al Benito Stirpe contro il Como. Il Frosinone parte subito forte, ma la prima - multipla - occasione da gol ce l’hanno gli ospiti: prima Douvikas, poi Baturina e poi ancora Chalobah, all’interno della stessa azione, calciano verso la porta di Palmisani, senza però riuscire a batterlo. Ecco che allora i giallazzurri risalgono, e dopo aver sfiorato il vantaggio con Ghedjemis, passano al 14’ con Calò, bravo a mettere in porta col destro su assist di Butez. I ritmi continuano a essere forsennati, con le due squadre che a volte quasi si annullano, fino al 44’, quando Palmisani compie un altro miracolo, questa volta su Nico Paz. E ancora una volta, dopo il gol sbagliato, ecco il gol subito: Schmid questa volta serve Kvernadze, che calcia forte di destro e trova il terzo gol consecutivo.

Nella ripresa Fabregas prova a cambiare tutto con le sostituzioni, ma la manovra dei suoi è poco fluida, e il Frosinone mette in mostra una grande organizzazione difensiva. La prima vera chance per il Como arriva con Kean, subentrato al 46’ per Douvikas, ma Palmisani si oppone. Finita qua? No, perché il portiere della Nazionale Under 21 è in stato di grazia e al 70’ salva su un gran destro da fuori di Jesus Rodriguez. Passano i minuti, e i lariani non riescono praticamente più ad avvicinarsi alla porta avversaria: ci prova soprattutto Nico Paz da fuori, ma mai con convinzione e qualità. Finisce così 2-0 per il Frosinone, trascinato da un super Lorenzo Palmisani ma non solo: per la squadra di Alvini è stata una grande prestazione collettiva, suggellata dalle reti di Calò (la prima in A) e di Kvernadze. Entrambe sono ora a quota 10 punti, a ridosso della zona Champions League.

IL TABELLINO
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 8; Oyono 6,5, Calvani 6,5, Monterisi 6 (9’ s.t. Cittadini 6,5), Bracaglia 6,5; Calò 7 (34’ s.t. Cichella s.v.), Masini 6; Ghedjemis 6,5 (43’ s.t. Amey s.v.), Schmid 7,5 (43’ s.v. El Azzouzi s.v.), Kvernadze 7 (34’ s.t. Zerbin s.v.); Raimondo 6,5. Allenatore: Massimiliano Alvini 7,5
COMO (4-2-3-1): Butez 5,5; Yan Couto 5,5, J.Ramon 5,5, Chalobah 5, Alex Valle 5 (28’ s.t. Kaiki 5,5); Da Cunha 5,5 (1’ s.t. Ricci 6), Milla 5,5 (28’ s.t. Perrone 5,5); Diao 5, Nico Paz 5,5, Baturina 5,5 (1’ s.t. Jesus Rodriguez 6); Douvikas 5,5 (1’ s.t. Kean 5,5). Allenatore: Cesc Fabregas 5
ARBITRO: Chiffi
MARCATORI: 14’ Calò (F), 47’+3 Kvernadze (F)
AMMONITI: Yan Couto (C), Kvernadze (F), Bracaglia (F), Raimondo (F), Diao (C)

LE STATISTICHE

- Il Frosinone ha raccolto 10 punti nelle prime cinque giornate di questa Serie A, stabilendo il proprio record nel torneo: superati gli otto conquistati nella precedente partecipazione, nel 2023/24. Anche in termini realizzativi si tratta della miglior partenza, con nove gol, uno in più rispetto agli otto del 2023/24.

- Con questa vittoria, il Frosinone aggancia e supera quota 100 punti (101) nella sua storia in Serie A: 101, 24V-29N.

- Il Frosinone ha vinto due match interni di fila in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2023 (serie di tre in quel caso).

- Il Frosinone non vinceva un match interno in Serie A, mantenendo anche la porta inviolata dal 26 aprile 2024, 3-0 contro la Salernitana in quel caso.

- Giorgi Kvernadze è solo il secondo giocatore ad essere andato a segno in tre presenze di fila con  la maglia del Frosinone in Serie A, dopo Matías Soulé nell'ottobre 2023.

- Primo gol per Giacomo Calò in Serie A. Il centrocampista del Frosinone non segnava una rete su azione in campionato dallo scorso 11 febbraio contro l’Avellino in Serie B ma in trasferta; in casa ne aveva realizzata solo un’altra su azione con i ciociari, l’8 novembre 2025 contro il Modena, sempre in cadetteria.

- Solo altre due volte Romano Schmid aveva fornito più di un assist in un singolo match nei top-5 campionati europei: contro l’ Heidenheim, il 18 ottobre 2025 e contro l’Amburgo, il 7 dicembre 2025 con la maglia del Werder Brema in Bundesliga.

- Romano Schmid ha fornito almeno un assist in due sfide consecutive per la quarta volta nei top-5 campionati europei, la prima da febbraio-marzo scorsi quando vestiva la maglia del Werder Brema in Bundesliga.

- Nessuna squadra ha segnato più reti nel primo tempo rispetto al Frosinone nella Serie A in corso: sette, al pari della Roma.

- Il Frosinone ha segnato più di un gol nel primo tempo in tre delle prime cinque giornate di questo campionato, già solo una volta in meno rispetto a quanto fatto nella Serie A 2023/24.

- Solo altre tre volte il Como aveva subito più di una rete nel primo tempo di una partita in Serie A sotto la gestione di Cesc Fabregas; nello scorso campionato era successo solo una volta, contro il Sassuolo al MAPEI, lo scorso 17 aprile.

- Dopo nove risultati utili consecutivi in Serie A (7V, 2N), il Como torna a perdere una gara di campionato: non accadeva dallo scorso 17 aprile, dal 2-1 contro il Sassuolo al MAPEI Stadium. Senza neanche segnare i lariani non perdevano una partita di Serie A dal dicembre 2025 quando incassarono due sconfitte consevutive contro Inter (4-0) e Roma (1-0).

- Il Como ha subito gol per la quinta sfida consecutiva in questo avvio di Serie A e non faceva registrare cinque partite consecutive in campionato senza clean sheet dal periodo tra la seconda e la sesta giornata dello scorso torneo (cinque).

- Due delle quattro partite che hanno visto una squadra tentare più di 25 conclusioni senza riuscire a trovare la via della rete in Serie A dallo scorso campionato hanno visto protagonista il Como; 27 oggi e 28 contro l’Atalanta, lo scorso febbraio.

- I 2.2 xG del Como oggi sono il valore più alto registrato in una sfida di Serie A in cui poi la squadra non ha segnato dai 5.05, sempre del Como, contro l'Atalanta, lo scorso 1 febbraio.

- 150 presenze per Trevoh Chalobah nei maggiori cinque campionati europei, quattro in questo avvio di Serie A.

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