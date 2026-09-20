Sport, salute e benessere: Longevity Weeks 2026, l'arte del buon vivere
Due settimane di iniziative multidisciplinari in Sardegna alla ricerca dell'elisir di lunga vita nello scenario naturale della Costa Smeraldadi Stefano Gatti
© Longevity Weeks Costa Smeralda Ufficio Stampa
Da venerdì 25 settembre a domenica 11ottobre Porto Cervo ospita la prima edizione di Longevity Weeks Costa Smeralda, manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda, in partnership con Smeralda Holding: due intere settimane (anzi, qualcosa in più) di full immersion nella parte più settentrionale della Sardegna per praticare e discutere l’arte del buon vivere attraverso attività sportive, discipline olistiche e incontri di divulgazione scientifica - con alcuni dei più autorevoli ricercatori ed esperti internazionali - in uno degli scenari naturali più suggestivi dell'Italia ma poi in fondo dell'intero pianeta. Un'iniziativa che nasce per valorizzare il territorio attraverso sport, benessere, salute e corretti stili di vita, contribuendo al tempo stesso ad estendere la stagionalità della destinazione. Le Longevity Weeks prevedono infatti un ricco calendario di appuntamenti dedicati all'attività fisica, alla divulgazione scientifica e al benessere, con la partecipazione di esperti, professionisti e protagonisti del mondo dello sport. L’iniziativa offre una rappresentazione concreta dei fattori che contribuiscono a una vita più sana, attiva e di qualità, ridefinendo la longevità come una scelta di cura e impegno quotidiano verso abitudini sane. In un contesto in cui la longevità è spesso raccontata come una tendenza, Longevity Weeks Costa Smeralda invita a riportare l’attenzione su ciò che favorisce realmente il benessere e, potenzialmente, a vivere più a lungo.
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Sport: il territorio è una palestra naturale per qualsiasi attività motoria
Nel corso delle Longevity Weeks 2026 è previsto un fitto calendario - curato dallo Sport Project Manager Sandro Salerno - di competizioni aperte al pubblico per ogni genere di preparazione: trailrunning, nuoto in acque libere, tennis, padel, beach volley, beach tennis, beach rugby, beach soccer e percorsi dedicati alla camminata e al fitness, per atleti, appassionati e famiglie.
I dodici chilometri del Pevero Health Trail ospiteranno le camminate metaboliche: ben undici stazioni fitness tra scorci mozzafiato e macchia mediterranea. La Waterfront Beach Arena è il luogo pulsante della manifestazione: un’area gioco fronte mare dove le squadre delle diverse federazioni ufficiali si esibiranno in sfide di volley, rugby, calcio e tennis sulla sabbia.
Una tensostruttura al Porto Vecchio sarà dedicata alle attività olistiche e al benessere psicofisico: da giovedì 8 a domenica 11 ottobre sono previste - su prenotazione - sessioni di Hatha Yoga (Cristiana Signorelli), Ecstatic Dance (Max Passante), Costellazioni Familiari (Valentina Delise), Sound Bath, (Michael Reiley)Mindfulness (Sara Panza), Azul Dance (Sara Ponton), Arte Terapia/PitturaIntuitiva (Marianne Cordier).
In collaborazione con Technogym presso il Porto Vecchio, vicino alla BeachArena, sarà allestita un’area fitness coperta con attrezzature per il riscaldamento, sessioni con Technogym Bench e classi di Pilates con Technogym Reform. Sarà inoltre disponibile Technogym Checkup, l’innovativa stazione di assesment che, grazie a tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, analizza parametri fisici e cognitivi e determina la Wellness Age™, confrontando età funzionale e anagrafica, per individuare un percorso di allenamento personalizzato. Tutte le attività sono gratuite previa prenotazione sulla pagina web ufficiale della manifestazione:
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Sport&Longevity
Da venerdì 25 settembre a domenica 11 ottobre 2026, Longevity Weeks Costa Smeralda trasforma Porto Cervo in un grande spazio dedicato allo sport, al movimento, al benessere e alla qualità della vita. Un programma ricco e multidisciplinare, pensato per atleti, appassionati, famiglie e per tutti coloro che desiderano vivere una giornata un weekend o una vacanza attiva in uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo. Tornei di tennis e padel, competizioni sulla sabbia, trailrunning, nuoto in acque libere, fitness e attività olistiche animeranno Porto Cervo e alcune delle location più esclusive della Costa Smeralda, destinazione turistica del nord-est della Sardegna. Le iscrizioni sono aperte per ogni singola disciplina.
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Partecipa a Longevity Weeks
Longevity Weeks Costa Smeralda offre la possibilità di scegliere una singola disciplina oppure di combinare più attività, creando un programma personale tra sport, natura e benessere, costruendo in tal modo un’esperienza sportiva personalizzata e approfittando dell’occasione per vivere Porto Cervo nel mese di ottobre, tra sport, natura, benessere e scoperta del territorio. Le competizioni della Beach Arena saranno riservate alle squadre e agli atleti invitati. I tornei di tennis e padel saranno aperti ai tesserati FITP, mentre per il Trail Run e la Swim Race sono previste modalità di partecipazione dedicate sia agli atleti tesserati sia a chi richiederà il tesseramento giornaliero. La Terra Mare Cup potrà essere affrontata individualmente o in team di due persone. Le sessioni di Metabolic Walking sono aperte a chi desidera vivere un’esperienza di movimento accessibile e coinvolgente. Un’occasione unica per mettersi alla prova, scoprire nuove discipline e vivere una vacanza attiva a Porto Cervo nel periodo più autentico e suggestivo dell’anno.
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Trail Run a Porto Cervo: correre nella natura, allenare la longevità
Correre significa molto più che misurare una distanza o inseguire un tempo. Quando il movimento incontra la natura, diventa un’esperienza capace di coinvolgere corpo e mente, trasformando il paesaggio in parte integrante dell’attività fisica.Durante le Longevity Weeks Costa Smeralda 2026, il trailrunning porta lo sport all’aria aperta lungo il Pevero Health Trail, il percorso naturalistico che attraversa uno degli scenari più suggestivi della Costa Smeralda tra sentieri, macchia mediterranea e panorami sul mare. Il risultato è un’attività intensa ma divertente, nella quale esercizio fisico, tecnica e gioco procedono insieme. Un’esperienza tra sport, natura e benessere che permette di riscoprire il movimento come alleato della longevità. Il trailrunning coinvolge infatti capacità differenti: resistenza, equilibrio, coordinazione e adattamento a un terreno in continua evoluzione. Salite, discese e variazioni del fondo rendono ogni tratto diverso dal precedente e trasformano la corsa in un esercizio dinamico, nel quale l’attenzione al proprio corpo procede insieme all’osservazione dell’ambiente. È proprio questa relazione tra movimento, natura e benessere a inserirlo pienamente nella filosofia delle Longevity Weeks: promuovere uno stile di vita attivo e consapevole, nel quale l’attività fisica possa diventare una pratica da coltivare nel tempo. A Porto Cervo, correre significa così anche rallentare lo sguardo. Lasciare che il paesaggio accompagni lo sforzo, respirare all’aperto e riscoprire il piacere semplice del movimento. Perché la longevità si costruisce anche un passo alla volta.
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Sabato 10 ottobre, con partenza alle ore 15.00 dalla spiaggia del Grande Pevero si svolgerà il Porto Cervo Trail Run, immerso nello straordinario scenario naturalistico del Porto Cervo Health Trail. Il percorso agonistico si sviluppa ad anello su dieci chilometri sul promontorio affacciato sulle baie del Pevero e di Romazzino tra sentieri, macchia mediterranea e panorami sul mare. Un’esperienza sportiva capace di unire la corsa alla scoperta di uno degli ambienti più suggestivi di Costa Smeralda. Accanto alla prova agonistica da dieci chilometri, è previsto un percorso breve da cinque chilometri, adatto anche a chi desidera partecipare senza finalità competitive, per vivere una piacevole camminata nella natura. In occasione di Porto Cervo Trail Run sarà inoltre proposta una sessione speciale di Metabolic Walking, su un percorso di circa due chilometri, per offrire a tutti un’esperienza di movimento accessibile e coinvolgente nello scenario del Pevero Health Trail. Alla gara potranno iscriversi i tesserati FIDAL o ACSI. Per i partecipanti non tesserati sarà possibile attivare un tesseramento giornaliero, nel rispetto dei requisiti e delle procedure indicati dal regolamento. L'iscrizione include maglia ufficiale, zainetto, ristoro finale. La campagna iscrizioni è in pieno svolgimento in modalità online sul portale specializzato ENDU https://www.endu.net/events/porto-cervo-trail
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Trail run: correre nella natura per allenare corpo e mente
A differenza della corsa su superfici regolari, ogni passo può essere diverso dal precedente. Il corpo deve reagire alle variazioni del fondo e della pendenza, mentre lo sguardo anticipa il percorso e guida il movimento. Il trailrunning porta la corsa fuori dai percorsi urbani e la trasforma in un’esperienza immersiva nella natura. Sentieri, sterrati, salite e discese richiedono al corpo di adattarsi continuamente al terreno, combinando resistenza cardiovascolare, forza, equilibrio, coordinazione e capacità di concentrazione. È proprio questa continua interazione tra ambiente, percezione e gesto atletico a rendere il trailrunning una disciplina completa, capace di coinvolgere intensamente sia il fisico sia la mente.
Correre significa anche concentrarsi
Nel trailrunning l’attenzione è parte dell’allenamento. Leggere il terreno, scegliere dove appoggiare il piede, dosare lo sforzo in salita e controllare il movimento in discesa richiedono presenza e concentrazione. La corsa nella natura aggiunge inoltre una dimensione diversa rispetto all’esercizio praticato in ambienti chiusi o urbani: paesaggio, luce, silenzio e contatto con l’ambiente diventano parte integrante dell’esperienza. Il movimento può così trasformarsi in un momento nel quale attività fisica e benessere mentale si incontrano, lasciando temporaneamente spazio soltanto al ritmo della corsa, al respiro e al percorso.
Trail Run alle Longevity Weeks Costa Smeralda
Il Trail Run entra nel programma delle Longevity Weeks Costa Smeralda 2026 tra le attività dedicate all’endurance e trova nel Pevero Health Trail uno degli scenari più rappresentativi della manifestazione. Oltre tredici chilometri di sentieri attraversano il territorio del Pevero e del Romazzino, sfiorando Cala Liccia e Grande Pevero e alternando macchia mediterranea, panorami sul mare, sterrati e differenti livelli di difficoltà. Un ambiente nel quale la corsa diventa anche un modo per conoscere il territorio e riscoprire il rapporto tra attività fisica e natura: correre non soltanto per arrivare più lontano, ma per stare meglio lungo il percorso.
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Divulgazione: una serie di approfondimenti con esperti da tutto il mondo
Sabato 26 settembre: i Medical Talks offrono un ricchissimo programma sulla medicina di prevenzione e la ricerca clinica diretto dal Prof. Antonio Desogus. Parteciperanno diversi esponenti della Italian Longevity League oltre a geriatri, chirurghi, nutrizionisti, cardiologi e ricercatori di fama internazionale, tra cui: il Prof. Giovanni Nano, il Prof. Gianfranco Vettorello, il Prof. Vincenzo Romano Spica, la Prof.ssa Roberta Montisci, il Prof. Luca Avagnina, la Dott.ssa Rosalia Ragaglia, il Prof. Alberto Cauli, la Dott.ssa Francesca Carboni, il Dott. Angelo Ferdinandi e il Prof. Giorgio Maullu.
Sabato 3 e domenica 4 ottobre: Longevity Fest Costa Smeralda, giunto alla quinta edizione, ideato e diretto da Pietro Mereu. Due giornate dedicate alla longevità attraverso scienza, ricerca, innovazione e cultura, con protagonisti italiani e internazionali tra cui Maddalena Adorno, Giovanni Mario Pes, Alessandro Luciani, Giovanni Scapagnini, Francesco Landi, Antonio Nieddu, Pier Luigi Scapicchio, Alessandro Melis, Filippo Nigro ed Eleonora Chioda. Momento speciale del Festival sarà il Longevity Award Costa Smeralda, assegnato quest'anno a Steve McCurry, che ripercorrerà con Pietro Mereu la propria carriera in “Una vita in immagini”, attraverso fotografie iconiche, scatti inediti e racconti dal campo. Tutti gli appuntamenti di divulgazione scientifica si terranno al Longevity Pavillion, una tensostruttura che sarà ospitata nel Parcheggio Il Gabbiano, a PortoCervo.
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Alimentazione: le buone abitudini nascono prima di tutto con i produttori
Sabato 10 ottobre Slow Food Gallura, rappresentata dal presidente Mauro Monaco (vicepresidente di Slow Food Sardegna), organizza momenti di condivisione e degustazione dedicati alla relazione tra alimentazione e longevità, centrando la riflessione su alcuni alimenti specifici appartenenti alla produzione agricola e alla cultura alimentare della Sardegna: grano e pane a lievito madre (Diego di Niglio, Tenuta Coda di Lupo) olio extravergine di oliva (Rita Caragliu, agronoma), formaggi a latte crudo e vini naturali (Paola Placido, ideatrice Vite e Vite). Oltre ai rappresentanti della produzione Slowfood, saranno presenti Andrea Campurra, presidente Distretto Sardegna Bio, e Marco Locci, direttore Coldiretti Nord Sardegna, oltre a Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’alimentazione e nutrizione e volto noto di Rai Uno.
Personalità: un esempio di qualità e coerenza che dura nel tempo
Domenica 4 ottobre: il celebre fotografo Steve McCurry riceverà il premio Longevity Award Costa Smeralda. Un omaggio a una carriera di lungo corso, portata avanti con profonda sensibilità e inesauribile curiosità.
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Investimenti: le opportunità della longevity economy
Mercoledì 7 ottobre: un incontro dedicato al rapporto tra investimenti e longevità, per riflettere su come l’allungamento della vita stia ridefinendo bisogni, priorità e scelte economiche di lungo periodo e su come l’economia del benessere possa diventare un motore di qualificazione dei sistemi territoriali italiani. Al panel pomeridiano parteciperanno Sergio Schisani, presidente Invitalia, Serafino Melis e Paolo Moiari, rispettivamente Business Manager e Private Partner Allianz Bank, Alessio Coppola, Managing Director, Head of Southern Europe in Rothschild&Co Asset Management, Andrea Casalini Amministratore Delegato Endu, Arnaldo Usai, Founder Digital Uniform, Maurizio Tondo, Ingegnere Digital Uniform.
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“Longevity Weeks è un progetto strategico per costruire una nuova stagionalità e rafforzare il posizionamento della Costa Smeralda come destinazione dedicata anche allo sport, al benessere e a uno stile di vita sano. Un percorso particolarmente coerente con un territorio conosciuto nel mondo anche per la straordinaria longevità dei suoi abitanti. Il nostro obiettivo è rendere settembre e ottobre mesi attrattivi per nuovi flussi turistici, attraverso contenuti ed esperienze di qualità rivolti anche ai consorziati e alla comunità locale. La collaborazione tra Consorzio Costa Smeralda e Smeralda Holding ci consente di tradurre questa visione in un progetto concreto, dando vita a un appuntamento che offre nuove motivazioni di viaggio e accompagna l’evoluzione di Porto Cervo verso una destinazione sempre più viva e attrattiva oltre i tradizionali mesi estivi, con un'offerta turistica diversificata”. (Mario Ferraro - Vice Presidente del Consorzio Costa Smeralda e CEO di Smeralda Holding)
Il Consorzio Costa Smeralda è un ente non profit che dal 1962 gestisce e tutela i territori della Gallura di oltre 3900 consorziati. L'area è composta per il 96% da aree verdi e spiagge: un esempio di sviluppo sostenibile che si rinnova da oltre sessant'anni grazie alla costante tutela del territorio. Analogamente, Longevity Weeks Costa Smeralda ha l’obiettivo di promuovere una cultura della cura e del benessere, ispirando gli ospiti affinché si prendano cura di se stessi con la stessa attenzione e adottino uno stile di vita più sano, consapevole e duraturo.
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Sviluppato in sinergia con Smeralda Holding, il nuovo format del Longevity Weeks Costa Smeralda rappresenta un tassello della strategia volta ad ampliare la stagionalità della destinazione, trasformando i mesi di settembre e ottobre in un periodo di forte attrattività, grazie ad un calendario di eventi e iniziative di elevato profilo. Tutti gli appuntamenti di Longevity Weeks Costa Smeralda 2026 sono aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di vivere un’esperienza di benessere completa e integrata. Le attività sportive e le competizioni previste dal programma richiedono l’iscrizione: alcune prevedono una piccola quota di partecipazione, mentre altre sono gratuite. Il pubblico potrà inoltre assistere gratuitamente ai tornei in programma presso la Beach Arena. Gli incontri congressuali, i talk e gli appuntamenti divulgativi saranno a ingresso libero.
Per informazioni, programma e prenotazioni https://longevityweekscostasmeralda.it/ oppure info@longevityweekscostasmeralda.it
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Consorzio Costa Smeralda
Il Consorzio Costa Smeralda con sede in Porto Cervo è un’associazione senza scopo di lucro costituita il 14 marzo 1962 fra i proprietari di determinati territori dell’estrema punta nord-orientale della Sardegna. Il suo scopo è di rappresentare, gestire, controllare, promuovere, valorizzare e proteggere i territori della Gallura di proprietà dei suoi associati. Per questo il Consorzio ha la responsabilità di vigilare su un equilibrato sviluppo urbanistico e residenziale e di dotare il territorio con opere di qualità per tutelare e accrescere il valore del patrimonio immobiliare esistente, obiettivo che persegue anche attraverso la promozione del comprensorio quale destinazione turistica esclusiva. Il suo impegno si concretizza da un lato nel controllo dell’ambiente, degli elementi paesaggistici ed edilizi, dall’altro nella fornitura di un sistema di servizi ambientali, di sicurezza e di comunicazione con un elevato standard qualitativo. Costa Smeralda® non è un toponimo ma un marchio registrato che riunisce e contraddistingue i servizi di altissima qualità erogati dal Consorzio Costa Smeralda agli associati e i servizi che le strutture associate al Consorzio offrono ai propri clienti. L’area geografica gestita dal Consorzio si trova in Gallura, nel nord-est della Sardegna, ed è delimitata da un confine simbolico costituito da due rocce di granito, che recano il nome Costa Smeralda®: una a sud, sulla strada panoramica che viene da Olbia, dopo la località Portisco, l’altra a nord, subito dopo la località Liscia di Vacca, sulla strada per Baja Sardinia. I territori appartenenti al Consorzio Costa Smeralda sono distribuiti su un’area non omogenea di circa 3114 ettari, di cui 96% di superficie verde, che interessa i comuni di Arzachena e di Olbia con un’estensione costiera di circa 55 chilometri.