Sport, salute e benessere: Longevity Weeks 2026, l'arte del buon vivere

Longevity Weeks Costa Smeralda offre la possibilità di scegliere una singola disciplina oppure di combinare più attività, creando un programma personale tra sport, natura e benessere, costruendo in tal modo un’esperienza sportiva personalizzata e approfittando dell’occasione per vivere Porto Cervo nel mese di ottobre, tra sport, natura, benessere e scoperta del territorio. Le competizioni della Beach Arena saranno riservate alle squadre e agli atleti invitati. I tornei di tennis e padel saranno aperti ai tesserati FITP, mentre per il Trail Run e la Swim Race sono previste modalità di partecipazione dedicate sia agli atleti tesserati sia a chi richiederà il tesseramento giornaliero. La Terra Mare Cup potrà essere affrontata individualmente o in team di due persone. Le sessioni di Metabolic Walking sono aperte a chi desidera vivere un’esperienza di movimento accessibile e coinvolgente. Un’occasione unica per mettersi alla prova, scoprire nuove discipline e vivere una vacanza attiva a Porto Cervo nel periodo più autentico e suggestivo dell’anno.