Sterling nei guai, accusato di guida pericolosa e possibile uso di droga: rischia il carcere

Sterling, 31 anni, è accusato di guida pericolosa, possesso di protossido d'azoto (noto anche come gas esilarante) per inalazione illecita e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, ha precisato la polizia, aggiungendo che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente e non ci sono stati feriti. Sterling dovrà comparire davanti a un tribunale di primo grado il 15 settembre per un'udienza e rischia due anni di carcere. Sterling è attualmente senza squadra. Ha giocato in diverse squadre di vertice inglesi, tra cui Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal, e la scorsa stagione ha militato nel Feyenoord con un contratto a breve termine.