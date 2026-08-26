IL CASO

Sterling nei guai, accusato di guida pericolosa e possibile uso di droga: rischia il carcere

Dovrà comparire per un'udienza in tribunale il prossimo 15 settembre

26 Ago 2026 - 11:57
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L'ex attaccante della nazionale inglese Raheem Sterling è stato accusato di guida pericolosa e possesso di protossido d'azoto in seguito a un incidente stradale avvenuto in autostrada, ha riferito la polizia mercoledì. Le accuse si riferiscono a un incidente avvenuto il 28 maggio, quando una Lamborghini è stata coinvolta in una "collisione con un solo veicolo" sulla M3, nel sud dell'Inghilterra, ha dichiarato la polizia dell'Hampshire e dell'Isola di Wight.

Sterling, 31 anni, è accusato di guida pericolosa, possesso di protossido d'azoto (noto anche come gas esilarante) per inalazione illecita e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, ha precisato la polizia, aggiungendo che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente e non ci sono stati feriti. Sterling dovrà comparire davanti a un tribunale di primo grado il 15 settembre per un'udienza e rischia due anni di carcere. Sterling è attualmente senza squadra. Ha giocato in diverse squadre di vertice inglesi, tra cui Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal, e la scorsa stagione ha militato nel Feyenoord con un contratto a breve termine.

raheem sterling

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