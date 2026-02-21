Cagliari, Pisacane: "Respirato aria pesante, siamo andati oltre gli infortuni"
© ansa
Il Cagliari stringe il pareggio 0-0 contro la Lazio e tocca quota 29 punti in classifica. Tredicesimo posto momentaneo e +8 dalla zona calda almeno per una notte. Due dati che fanno sorridere l'allenatore rossoblù, Fabio Pisacane: "Non è cambiato nulla come infermeria, ma abbiamo fatto un passo in avanti nella prestazione dopo la partita con Lecce, una delle peggiori partite della nostra stagione".
Nonostante gli infortuni, la squadra ha risposto al meglio: "L'importante è reagire e lasciare tutto sul campo: questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante nonostante i problemi, fra cui Mazzitelli che perderemo sicuramente contro il Parma. Il pubblico dovrebbe aiutarci, stasera ho respirato un'aria un po' pesante. Sappiamo di vestire una maglia importante, vogliamo vincere sempre, ma per il nostro obiettivo è normale ci siano più momenti negativi che positivi. Da settembre combattiamo con un bollettino medico da guerra, abbiamo perso 7-8 titolari e la squadra è ancora lì a inseguire l'obiettivo".