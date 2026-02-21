Cagliari, Pisacane: "Respirato aria pesante, siamo andati oltre gli infortuni"

Nonostante gli infortuni, la squadra ha risposto al meglio: "L'importante è reagire e lasciare tutto sul campo: questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante nonostante i problemi, fra cui Mazzitelli che perderemo sicuramente contro il Parma. Il pubblico dovrebbe aiutarci, stasera ho respirato un'aria un po' pesante. Sappiamo di vestire una maglia importante, vogliamo vincere sempre, ma per il nostro obiettivo è normale ci siano più momenti negativi che positivi. Da settembre combattiamo con un bollettino medico da guerra, abbiamo perso 7-8 titolari e la squadra è ancora lì a inseguire l'obiettivo".