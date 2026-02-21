Lazio, Sarri: "Dovevamo far di più per vincere. Trasferte vietate? Anticostituzionale"

Maurizio Sarri torna dalla Sardegna con un solo punto. Lo 0-0 in casa del Cagliari non può rendere soddisfatto l'allenatore della Lazio: "A livello difensivo abbiamo concesso poco, dovevamo però fare di più in fase offensiva per vincere la partita. Dovevamo giocare in velocità e non rallentare col pallone".

Maldini attaccante? L'ennesima invenzione per sopperire ad assenze e rosa ristretta: "Maldini sarà sempre una punta atipica, che non ha grandi attacchi di profondità e area di rigore. Può migliorare in queste piccole cose. Con il suo arrivo però la squadra ha iniziato a segnare parecchio, prima delle ultime due partite. Il nostro campionato è stato un rincorrere continuo: non è emergenza, ma la normalità. Abbiamo 6 assenze e stasera abbiamo perso anche Rovella che potrebbe avere una frattura alla clavicola".