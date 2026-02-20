Ancelotti mette un altro Mondiale nel mirino: "Credo che rinnoverò altri 4 anni con il Brasile"

L'attuale contratto di Ancelotti è valido fino al termine dei Mondiali del 2026, in cui il Brasile giocherà nel Gruppo C, insieme a Marocco, Haiti e Scozia. Da quando ha assunto la carica di commissario tecnico della 'Seleção' nel maggio 2025, Ancelotti (il più pagato nella storia della Confederazione calcistica brasiliana) ha guidato il Brasile in otto partite di qualificazione ai Mondiali, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.