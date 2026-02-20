L'INTERVISTA

Ancelotti mette un altro Mondiale nel mirino: "Credo che rinnoverò altri 4 anni con il Brasile"

Il ct italiano vorrebbre portare la Seleção fino ai Mondiali del 2030

20 Feb 2026 - 10:50
© Getty Images

© Getty Images

Carlo Ancelotti ha manifestato la volontà di prolungare il suo contratto con la nazionale di calcio brasiliana per altri quattro anni, rimanendo in carica fino ai Mondiali del 2030. "Credo che rinnoverò con il Brasile per altri quattro anni. Ho un nuovo lavoro che mi piace molto", ha dichiarato in un'intervista al programma Universo Valdano, condotto dall'ex giocatore argentino Jorge Valdano sul canale Movistar.

L'attuale contratto di Ancelotti è valido fino al termine dei Mondiali del 2026, in cui il Brasile giocherà nel Gruppo C, insieme a Marocco, Haiti e Scozia. Da quando ha assunto la carica di commissario tecnico della 'Seleção' nel maggio 2025, Ancelotti (il più pagato nella storia della Confederazione calcistica brasiliana) ha guidato il Brasile in otto partite di qualificazione ai Mondiali, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

ancelotti
brasile

