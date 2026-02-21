Ligue 1, Psg batte Metz 3-0 e torna primo in classifica
© Getty Images
Il Paris Saint-Germain balza in testa alla classifica della Ligue 1. I parigini di Luis Enrique sfruttano la caduta del Lens, nel pomeriggio sconfitto in casa contro il Monaco, e battono al Parco dei Principi il Mets 3-0, concretizzando così il controsorpasso sui giallorossi sette giorni dopo aver perso la prima posizione. In gol Doue e Barcola nel primo tempo, Goncalo Ramos nella ripresa. Il Psg guida ora la classifica con 54 punti, seguito dal Lens a 52.