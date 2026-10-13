De Zerbi porta il Tottenham in ritiro a Marbella: "Dobbiamo diventare squadra"

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Il tecnico approfitterà dei nove giorni tra la sfida con lo United e quella con il Coventry per volare in Spagna. Non è la prima volta che porta i suoi ad allenarsi lontano da casa
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Roberto De Zerbi cerca la chiave per trovare il suo Tottenham. Gli Spurs, dopo la retrocessione evitata soltanto all'ultima giornata, stanno vivendo un altro avvio di stagione horror. I londinesi stazionano al 19esimo posto in classifica con soltanto tre punti raccolti nelle prime sei giornate. Nonostante un mercato faraonico da oltre 300 milioni di sterline, De Zerbi cerca ancora la prima vittoria stagionale in Premier. La data cerchiata sul calendario è lunedì 19 ottobre, quando gli Spurs ospiteranno il Coventry di Frank Lampard: un'ottima occasione per ripartire.
In questi giorni De Zerbi ha deciso di portare i suoi lontani da Londra: il Tottenham infatti preparerà il prossimo impegno a Marbella. "Dobbiamo diventare squadra. Oggi siamo un ottimo gruppo di giocatori, ma non siamo ancora una squadra. L'obiettivo del ritiro è stare insieme, lavorare insieme, andare a cena insieme, conoscerci meglio perché per essere una squadra bisogna conoscere i propri compagni", ha detto l'italiano dopo il pareggio contro il Manchester United. Gli Spurs in estate hanno acquistato 10 nuovi giocatori, rinnovando completamente la rosa. Serve tempo per creare i giusti legami dentro e fuori dal campo.
Tra i deludenti pareggi con Nottingham Forest ed Everton, De Zerbi aveva provato a fare gruppo portando la squadra fuori a cena in un elegante ristorante italiano-greco. Lo stesso dove aveva portato i suoi dopo una dolorosa sconfitta con il Sunderland nella scorsa stagione: "L'alcol è una buona medicina se lo si consuma con moderazione e serietà, non come fanno gli stupidi", la spiegazine del tecnico