De Zerbi porta il Tottenham in ritiro a Marbella: "Dobbiamo diventare squadra"

Tra i deludenti pareggi con Nottingham Forest ed Everton, De Zerbi aveva provato a fare gruppo portando la squadra fuori a cena in un elegante ristorante italiano-greco. Lo stesso dove aveva portato i suoi dopo una dolorosa sconfitta con il Sunderland nella scorsa stagione: "L'alcol è una buona medicina se lo si consuma con moderazione e serietà, non come fanno gli stupidi", la spiegazine del tecnico



Il precedente Scelte e modi non convenzionali che, tuttavia, non rappresentano una novità per RDZ. Anche ai tempi del Marsiglia, ad aprile 2025, De Zerbi aveva scelto di portare la squadra in ritiro fuori dalla Francia: in quel caso la scelta cadde su Roma. E le polemiche da parte della stampa non mancarono: "Per tutta la settimana mi avete fatto una testa così con la storia del ritiro: italiano, spaghetti, vuole tornare a casa. Mi avete rotto le palle. Ho sempre fatto le cose non catalogate, non potete mettermi dentro degli schemi, vado controcorrente quando penso sia necessario, come diceva Papa Francesco. Se penso serva, vado contro tutti. Siamo andati a Roma non per chiuderci non come in un monastero, ma per capire che ci stiamo giocando un posto in Champions, dove il Marsiglia ci è andato solo tre volte negli ultimi dieci anni. Questa è la verità: amen". Alla fine il ritirò porto i frutti sperati: l'OM cambiò passo nel finale si stagione e strappò il pass per la qualificazione in Champions League. Ora l'italiano spera che il ritiro di Marbella possa avere lo stesso effetto.