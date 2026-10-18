Biathlon: Vittozzi vince seconda gara Loop One Festival a Monaco

18 Ott 2026 - 17:15
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Lisa Vittozzi torna a vincere all'OlympiaPark di Monaco di Baviera: dopo il successo dell'edizione 2025, la sappadina campionessa olimpica è tornata a dettare legge nella seconda delle due gare che hanno composto il Loop One Festival 2026. Quinta nella Super Sprint di sabato, l'azzurra ha messo tutte in riga nella seconda sfida bavarese, chiusa con tre errori al tiro (0-1-1-1) per avere la meglio nel finale della francese Julia Simon (0-0-1-2). Vittozzi ha così tagliato il traguardo dopo 24'27"2, lasciando la francese a 16"7, con l'altra transalpina Amandine Mengin (0-0-1-1) a completare il podio di giornata, staccata di 22"9 dalla carabiniera di Sappada. A seguire, la norvegese Marthe Johansen (0-0-1-0) si è dovuta accontentare della quarta piazza, seguita dalla finlandese Suvi Minkkinen (0-0-1-0); in mattinata non era invece riuscita a superare il taglio delle qualificazioni l'altra azzurra Martina Trabucchi. A breve prenderà il via la gara maschile con Lukas Hofer, mentre Christoph Pircher, Didier Bionaz e Nicola Romanin non hanno trovato la via della qualificazione.

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