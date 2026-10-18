Serie A, Fiorentina-Como 1-3: i lariani tornano alla vittoria, primo gol per Liberali

È il Como a far sua la sfida della 7ª giornata di Serie A contro la Fiorentina. I lariani si impongono 3-1 al Franchi, dove sono il primo gol in A di Liberali e le reti di Nico Paz e Douvikas a decidere il match, mentre ai gigliati non basta il pareggio momentaneo di Pongracic: Fabregas si porta così a 14 punti, Vanoli resta a 4. L’avvio di gara è decisamente a tinte viola, con Fagioli che ha la grande occasione per stappare il match già al decimo: il centrocampista italiano si presenta a tu per tu con Butez, ma viene chiuso al momento del tiro da Valle, autore di un recupero decisivo. Passano pochi istanti e Fabregas perde per infortunio Chalobah (da valutare le sue condizioni), con de Gea che è invece protagonista di un’eccellente parata sul colpo di testa di Nico Paz al 25’. A sbloccare il risultato ci pensa allora Liberali al 32’: l’ex Milan rientra sul mancino e buca de Gea con un bel tiro a giro sul palo lontano, siglando il suo primo gol in Serie A. Giusto il tempo per esultare e al 36’ Nico Paz incorna il raddoppio lariano, con i gigliati che riescono però ad accorciare le distanze con Pongracic al 42’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sempre il croato si vede poi negare la doppietta per un fuorigioco nel recupero del primo tempo, dopo una lunghissima revisione del Var. A chiudere i conti è allora Douvikas al 56’, con Njie che colpisce invece un palo clamoroso al 74’. Dopo il ko contro il Frosinone, il pareggio contro la Roma e la sconfitta col Feyenoord, il Como torna quindi alla vittoria, ritrovano un po’ di fiducia in vista del prossimo storico appuntamento contro il Manchester United in Champions League.