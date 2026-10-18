Serie A, Fiorentina-Como 1-3: i lariani tornano alla vittoria, primo gol per Liberali

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È il Como a far sua la sfida della 7ª giornata di Serie A contro la Fiorentina. I lariani si impongono 3-1 al Franchi, dove sono il primo gol in A di Liberali e le reti di Nico Paz e Douvikas a decidere il match, mentre ai gigliati non basta il pareggio momentaneo di Pongracic: Fabregas si porta così a 14 punti, Vanoli resta a 4. L’avvio di gara è decisamente a tinte viola, con Fagioli che ha la grande occasione per stappare il match già al decimo: il centrocampista italiano si presenta a tu per tu con Butez, ma viene chiuso al momento del tiro da Valle, autore di un recupero decisivo. Passano pochi istanti e Fabregas perde per infortunio Chalobah (da valutare le sue condizioni), con de Gea che è invece protagonista di un’eccellente parata sul colpo di testa di Nico Paz al 25’. A sbloccare il risultato ci pensa allora Liberali al 32’: l’ex Milan rientra sul mancino e buca de Gea con un bel tiro a giro sul palo lontano, siglando il suo primo gol in Serie A. Giusto il tempo per esultare e al 36’ Nico Paz incorna il raddoppio lariano, con i gigliati che riescono però ad accorciare le distanze con Pongracic al 42’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sempre il croato si vede poi negare la doppietta per un fuorigioco nel recupero del primo tempo, dopo una lunghissima revisione del Var. A chiudere i conti è allora Douvikas al 56’, con Njie che colpisce invece un palo clamoroso al 74’. Dopo il ko contro il Frosinone, il pareggio contro la Roma e la sconfitta col Feyenoord, il Como torna quindi alla vittoria, ritrovano un po’ di fiducia in vista del prossimo storico appuntamento contro il Manchester United in Champions League.
IL TABELLINO
Fiorentina-Como 1-3
Fiorentina (4-2-3-1): de Gea 6; Jimenez 5 (69’ Dodo 6), Dragusin 5, Pongracic 6, Viery 5 (63’ Valdepenas 5.5); Ndour 5 (79’ Beto sv), Fagioli 6; Mastantuono 6 (69’ Brescianini 6), Goncalves 5 (63’ Gnonto 5,5), Njie 5; Pellegrino 5. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Joao Mario, Oulai, Mazzeo, Pirro, Ademi. Allenatore: Vanoli
Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Chalobah sv (14’ Ramon 6,5), Kempf 6,5, Valle 6,5 (46’ Kaiki 6); Milla 6,5, Da Cunha 6,5 (83’ Ricci sv); Liberali 7 (82’ Kambwala sv), Nico Paz 7,5 (61’ Perrone 6), Caqueret 6,5; Douvikas 7. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Dossena, Lahdo, Rodriguez, Goldaniga, Couto, Addai, Baturina. Allenatore: Fabregas
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 32’ Liberali (C), 36’ Nico Paz (C), 42’ Pongracic (F), 56’ Douvikas (C)
Ammoniti: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F)
Note: 45+4’ gol annullato per fuorigioco a Pongracic (F)
LE STATISTICHE DI FIORENTINA-COMO
Con quattro punti nelle prime sette giornate di questa Serie A (1V, 1N, 5P), questa è solo la terza stagone in cui la Viola non arriva ad almeno cinque punti conquistati dopo sette match stagionali nel torneo, dopo il 2025/26 e il 1977/78 (tre in entrambi i casi).
Il Como ha eguagliato il proprio record di punti conquistati nelle prime sette gare stagionali giocate in Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre: 14 come nel 1950/51 (4V, 2N, 1P in entrambi i casi).
Solo Lamine Yamal (63G+A - classe 2007) ha preso parte a più reti rispetto a Nico Paz (20G+16A – classe 2004) tra i giocatori nati dal 2004 in avanti nei top-5 campionati europei considerando le ultime tre stagioni.
Nico Paz ha preso parte a 36 reti, frutto di 20 gol e 16 assist, dal suo arrivo in Serie A (dal 2024/25) e solo Lautaro Martinez (42) e Marcus Thuram (43) hanno fatto meglio nelle ultime tre stagioni di massima serie – a quota 36 anche Federico Dimarco.
Nico Paz non faceva registrare una partita con gol e assist in Serie A dal 27 dicembre 2025 contro il Lecce. Nelle ultime tre stagioni solo Lautaro Martinez (sei) e Romelu Lukaku (cinque) contano più partite diverse di massima serie con almeno una rete e almeno un passaggio vincente rispetto all’argentino (quattro).
Tasos Douvikas è dietro solo a Donyell Malen sia per numero di reti in Serie A nel 2026 (13 v 20) sia per numero di reti in Serie A nel 2026 in trasferta (8 v 11). In particolare, l’attaccante greco ha segnato le sue ultime sei reti nella massima serie proprio fuori dalle mura amiche.
Mattia Liberali (19 anni e 195 giorni oggi) è il giocatore italiano più giovane a trovare la via del gol in Serie A con il Como da Roberto Galia contro il Bologna: 18 anni e 69 giorni il 24 maggio 1981.
Con 10 assist dal suo arrivo in Serie A, Maxence Caqueret è uno dei cinque centrocampisti in doppia cifra di assist nella massima serie dal 2024/25, insieme a Hakan Çalhanoglu (10), Christian Pulisic (14), Nico Paz (15) e Nicolò Barella (16).
Sesto assist in Serie A per Álex Valle, che è dietro solo a Federico Dimarco (18) per numero