Portogallo, Jorge Jesus adesso prova a ricucire: "CR7 può tornare in nazionale quando vuole"

Quindi piena volontà di provare a riportare CR7 in nazionale: "Quanto accaduto tra lui e Jorge Jesus è stato semplicemente un malinteso che deve essere risolto internamente. Cristiano fa parte della nazionale, è la nostra icona, e ha capitanato la squadra nel primo dei quattro incontri. Avrebbe potuto concludere la sua carriera ai Mondiali, ma non l'ha fatto per il suo amore verso la nazionale. Posso attestare il legame che condivide con il popolo portoghese e la nostra nazionale. Ora che i quattro incontri sono terminati, abbiamo il tempo e la calma per sederci insieme e risolvere il malinteso. Cristiano fa parte del nostro patrimonio e sarà sempre qui ogni volta che l'allenatore lo vorrà".