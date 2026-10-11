INGHILTERRA

Premier, il Manchester City espugna Anfield: il Liverpool in dieci va ko

Il match di decide dopo l'espulsione di Gravenberch: 3-0 con le reti di Haaland, Doku e Cherki

11 Ott 2026 - 19:27
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Il Manchester City fatica un tempo, poi sfrutta ottimamente la superiorità numerica per l’espulsione di Gravenberch e dilaga. Contro un Liverpool in piena emergenza infortuni (out Szoboszlai, Gakpo e Isak), la squadra di Maresca passa avanti a metà secondo tempo con un gran gol di Haaland. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio di Doku, prima del decisivo 3-0 di Cherki. Nel pomeriggio vince il Crystal Palace; 2-2 tra Hull City ed Everton.

LA PARTITA

È un primo tempo molto deludente quello che va in scena ad Anfield, dove entrambe le squadre sbagliano molto, soprattutto da un punto di vista tecnico. L’occasione più grande ce l’ha al 24’ il Liverpool – privo di Isak, Szoboszlai e Gakpo – con Jacquet, il cui destro sugli sviluppi di calcio d’angolo viene però parato da Donnarumma. Per la squadra di Maresca ci provano Enzo Fernandez e Semenyo dalla distanza, ma senza successo.

Nella ripresa salgono i Reds, che si rendono subito pericolosi con Koumas, Barcola e Gravenberch, ma il portiere italiano è come sempre sicuro tra i pali. Al 60’ ecco la prima vera chance del Manchester City: Semenyo trova Haaland con un gran filtrante, ma il centravanti solo davanti ad Alisson calcia fuori. La partita cambia però al 62’, quando il Liverpool rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione ai danni di Gravenberch, che riceve il secondo giallo per un fallo su Doku. È proprio il belga, che dal suo ingresso in campo ha cambiato la partita, a propiziare il gol del vantaggio dei suoi: l’ex Rennes punta Araujo, calcia in porta e il pallone – respinto – finisce sul mancino di Haaland, che con un gran mancino batte Alisson.

Ad Anfield è ormai Doku-show. L’esterno offensivo riceve da Anderson, rientra sul destro e lascia partire un gran tiro da fuori che finisce sotto la traversa. Al 68’ è 2-0 City, che in pochi minuti ha indirizzato la partita. Al 78’ arriva anche il 3-0, questa volta con Cherki, che conclude una bellissima azione dei suoi mettendo a sedere Frimpong e batte Alisson con un destro rasoterra. I minuti finali sono di pura gestione per il Manchester City, che schianta il Liverpool e vola a 18 punti in classifica, a +3 sull’Arsenal. Fermo a 9 il Liverpool, che tra problemi fisici e novità, deve ancora trovare i giusti meccanismi.

Nel pomeriggio vittoria per il Crystal Palace per 3-1 contro il Nottingham Forest del grande ex Oliver Glasner (Ndoye, Kamada, Lerma, Pino); finisce invece 2-2 tra Everton e Hull City (Gelhardt, Dewsbury-Hall, Barry, Belloumi).

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