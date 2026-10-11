Premier, il Manchester City espugna Anfield: il Liverpool in dieci va ko

Ad Anfield è ormai Doku-show. L’esterno offensivo riceve da Anderson, rientra sul destro e lascia partire un gran tiro da fuori che finisce sotto la traversa. Al 68’ è 2-0 City, che in pochi minuti ha indirizzato la partita. Al 78’ arriva anche il 3-0, questa volta con Cherki, che conclude una bellissima azione dei suoi mettendo a sedere Frimpong e batte Alisson con un destro rasoterra. I minuti finali sono di pura gestione per il Manchester City, che schianta il Liverpool e vola a 18 punti in classifica, a +3 sull’Arsenal. Fermo a 9 il Liverpool, che tra problemi fisici e novità, deve ancora trovare i giusti meccanismi.