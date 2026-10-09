Turchia, ufficiale l'esonero di Montella. Turan pronto a sostituirlo: doppio incarico con lo Shakhtar

Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia, ora è ufficiale. La federazione calcistica turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei Mondiali estivi (eliminazione ai gironi dopo i Ko con Australia e Paraguay) e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio con 11 reti subite e appena 2 segnate. In precedenza, l'"aeroplanino" era partito alla grande raggiungendo i quarti di finale agli Europei del 2024 e poi riconquistando la qualificazione ai Mondiali 2026, 24 anni dopo l'ultima volta.