L'ANNUNCIO

Turchia, ufficiale l'esonero di Montella. Turan pronto a sostituirlo: doppio incarico con lo Shakhtar

Il tecnico italiano paga il pessimo Mondiale e l'inizio shock di Nations League con 4 sconfitte in 4 gare. L'ex centrocampista turco primo candidato per la panchina

09 Ott 2026 - 18:05
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Vincenzo Montella non è più il ct della Turchia, ora è ufficiale. La federazione calcistica turca ha annunciato il suo esonero sui propri profili social. L'allenatore italiano paga la delusione dei Mondiali estivi (eliminazione ai gironi dopo i Ko con Australia e Paraguay) e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio con 11 reti subite e appena 2 segnate. In precedenza, l'"aeroplanino" era partito alla grande raggiungendo i quarti di finale agli Europei del 2024 e poi riconquistando la qualificazione ai Mondiali 2026, 24 anni dopo l'ultima volta. 

Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan: leggenda del calcio locale ed ex centrocampista della nazionale dal 2004 al 2017, oltre che di Galatasaray, Atletico Madrid, Barcellona e Basksehir. Turan, 39 anni, ha iniziato la propria carriera da allenatore nel 2023 in patria con l'Eyupspor. Dopo due stagioni, nel 2025 è passato allo Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto l'ultimo campionato ucraino. In caso di nomina, il tecnico dovrebbe mantenere il doppio incarico tra club e nazionale

Turchia, esonerato Montella: il comunicato

 "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione tenutasi oggi, ha deciso di proseguire nel suo incarico fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. In sostituzione dei due membri effettivi del consiglio di amministrazione che si erano precedentemente dimessi, è stata decisa la nomina dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro Commissario Tecnico della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente in carica come Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF. Con rispetto, si porta a conoscenza del pubblico".

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