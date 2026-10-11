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Bentancur, testata e rosso col Tottenham. De Zerbi a sorpresa: "L'ho baciato, ne abbiamo bisogno"

L'ex Juve protagonista nel finale della sfida con lo United: "Mi piace come abbiamo reagito dopo l'espulsione"     

11 Ott 2026 - 12:37
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Un gol di Solanke al 92' ha salvato De Zerbi dall'ennesima sconfitta in Premier League. Il Tottenham ha strappato il pari al Manchester United (1-1 il finale), anch'esso in crisi, dopo forse il miglior primo tempo della gestione del tecnico italiano. Gli Spurs, ancora senza vittorie, sono penultimi in classifica con appena tre punti. Nel post-partita è Bentancur a prendersi gran parte della copertina dopo la testata rifilata a Shaw con tanto di rosso (l'arbitro ha invece graziato il terzino inglese, solo ammonito).

L'ex Juve, a sorpresa, si è preso i complimenti di un De Zerbi sorridente: "Mi è piaciuto come abbiamo reagito dopo il cartellino rosso - ha detto il tecnico bresciano -. Abbiamo bisogno di situazioni come quelle. Non abbiamo accettato la sconfitta, dobbiamo reagire in tutti i modi possibili. Ho baciato Bentancur nello spogliatoio, e gli ho detto grazie. Il calcio è carattere".

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E ancora: "Penso che in quel momento, in 10 contro 11, forse abbiamo giocato con più coraggio, con più energia, e abbiamo cambiato la partita. Nel complesso abbiamo disputato una grande partita, penso che stiamo giocando bene. E non solo oggi. Solanke è un grande ragazzo e un grande calciatore". 

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