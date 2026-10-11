Bentancur, testata e rosso col Tottenham. De Zerbi a sorpresa: "L'ho baciato, ne abbiamo bisogno"

L'ex Juve, a sorpresa, si è preso i complimenti di un De Zerbi sorridente: "Mi è piaciuto come abbiamo reagito dopo il cartellino rosso - ha detto il tecnico bresciano -. Abbiamo bisogno di situazioni come quelle. Non abbiamo accettato la sconfitta, dobbiamo reagire in tutti i modi possibili. Ho baciato Bentancur nello spogliatoio, e gli ho detto grazie. Il calcio è carattere".