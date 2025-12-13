Lucca, Cip Toscana premia oltre 50 atleti e tecnici

Il Comitato ha assegnato il Premio Pegaso Paralimpico CIP Toscana 2025 a 22 sportivi. Tra coloro che si sono distinti ai campionati mondiali figurano Ambra Sabatini nell'atletica, Jacopo Luchini nello snowboard, Riccardo Collodet e Alessandro Spagnoli nel tiro a volo, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Giulia Aringhieri e Giulia Bellandi nel sitting volley, Christian Volpi nella canoa, Nadia Bredice nell'arrampicata sportiva, Davide Guidi nella pesca al colpo e Matteo Betti nella scherma. Agli European Paralympic Youth Games si sono messi in luce Niccolò Shkurti e Joel Boganelli Joseph nella pallacanestro e Lorenzo Long Busi e Sofia Gagliardo Guerrieri nel nuoto. Ai Deaflympics 2025 hanno brillato Alberto Caselli e Lorenzo Verdecchia nel volley e Luca Germano nel nuoto. Infine, a livello europeo, Asia Carrara si è distinta nel tennis, Sara Morganti nell'equitazione e Valerio Romano Teodori nel judo. Un riconoscimento particolare è stato riservato agli atleti toscani reduci dai Deaflympics di Tokyo 2025, omaggiati con il Premio Speciale Tokyo 2025 istituito dal Comitato Regionale. La delegazione toscana ha contribuito in modo significativo allo storico risultato ottenuto dall'Italia: 21 medaglie complessive che, grazie all'argento di Alberto Caselli e Lorenzo Verdecchia nella pallavolo e al bronzo di Luca Germano nella 4x100 di nuoto, hanno confermato il ruolo della Toscana come una delle realtà più rappresentative all'interno dello sport dei sordi.