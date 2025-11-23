Coppa Davis, Italia campione per la terza volta di fila: Spagna battuta 2-0

COBOLLI-MUNAR 2-1

Ancora una volta, come ai quarti e in semifinale, Cobolli non delude e firma il definitivo 2-0 che vale il titolo! Flavio in rimonta piega 2-1 Jaume Munar dopo una sfida di quasi tre ore. Lo spagnolo parte fortissimo: due break e 4-0, con l’azzurro che fallisce anche tre palle break per accorciare e si arrende 6-1. Jaume strappa il servizio al suo avversario anche in avvio di secondo set, poi arriva l’interruzione a causa di un malore di uno spettatore sugli spalti. Dopo la ripresa Cobolli ha più energie, trova subito il contro-break (lo stop era arrivato proprio sul break-point azzurro) e di fatto si iscrive ufficialmente alla partita. Il match è ora equilibrato, ma Cobolli ha la chance di chiudere presto con quattro set point sul 6-5. L’iberico resiste e strappa il tie-break, annullando altri tre set point. Flavio non demorde e si carica anche grazie all’atmosfera di Bologna, pareggiando i conti con il 7-6(5) che vale l’1-1. La tensione sale maggiormente nel terzo e ultimo set, dove i due giocatori non concedono break fino al 5-5. Cobolli è magistrale a questo punto nel turno di battuta di Munar: due risposte spaziali per strappare il servizio al rivale, e poi archiviare la pratica nel game seguente. Cobolli batte Munar 2-1 (1-6, 7-6, 7-5), l’Italia piega la Spagna 2-0 e vince la sua quarta Coppa Davis, la terza consecutiva.