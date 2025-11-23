Lazio, il retroscena dell'ex Biglia: "Sono stato 18 giorni chiuso in hotel"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Diretta.it, Lucas Biglia ha svelato alcuni retroscena della trattativa tra l'Anderlecht e la Lazio. Queste le parole dell'ex centrocampista biancoceleste: "Sono stato 18 giorni chiuso in hotel a Roma perché la trattativa non si sbloccava. Ho rischiato anche una causa dalla FIFA perché non mi presentai al ritiro con l'Anderlecht. Lotito non voleva pagare le commissioni di 2 milioni, ma solo i 7 del transfer. In qualche modo bisognava trovare i soldi: organizzò un'amichevole tra Anderlecht e Lazio, ma mancavano circa 400.000 euro: li abbiamo dovuti mettere io e il mio rappresentante".