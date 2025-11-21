Rivoluzione Premier League, approvato il "salary cap": multe e penalizzazioni per chi sfora

La Premier League cambia volto: dalla prossima stagione entrerà in vigore un nuovo sistema di fair play finanziario fondato sul rapporto costi-squadra. La decisione è arrivata oggi, dopo il voto dei club riuniti a Londra, dove la proposta ha ottenuto 14 voti favorevoli e 6 contrari, il minimo indispensabile per modificare le regole.

Il nuovo modello limiterà i costi complessivi delle squadre - stipendi di giocatori e allenatori, commissioni di trasferimento e compensi agli agenti - all'85% delle entrate annuali del club. Solo per le società impegnate nelle competizioni UEFA resterà invece valido il tetto europeo del 70%. Approvate all'unanimità anche le norme sulla sostenibilità, pensate per monitorare la salute finanziaria a medio e lungo termine dei club.