Nuovi nomi, rivoluzioni in panchina: ecco come cambiano le big d'Europa a caccia della Champions

ATLETICO MADRID - Quella del Cholo è sempre una squadra da non sottovalutare per mille ragioni. Non solo per la concretezza insita nel suo stemma e nella sua essenza, oltre che in quella del suo allenatore. Anche per la qualità di una rosa che può puntare in alto. E' vero che ha lasciato andare Ruggeri e Molina, due elementi importanti sulle fasce, un centrale come Lenglet, esterni come Nico Gonzalez e Almada, e un vero e proprio mago della zona dalla trequarti in su come Griezmann. E' però anche vero che la squadra dovesse essere svecchiata e che gli arrivi siano comunque importanti. Romero, cercato da mezza Europa, è approdato alla corte del Cholo che si trova così un centrale di difesa con i fiocchi. Hjulmand, arrivato dallo Sporting Lisbona, è un elemento importantissimo per il reparto centrale, così come sarà utile il coreano, ex Psg, Kang-in Lee. Per la fascia sinistra, poi, c'è tutta l'esperienza di Grimaldo, preso dal Bayer Leverkusen.