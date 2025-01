Pep Guardiola e la moglie Cristina Serra si sono separati: un amore durato 30 anni

Guardiola e Cristina Serra da diverso tempo vivrebbero già in casa diverse, anche se la Serra non viveva più a Manchester dal 2019 per occuparsi della sua azienda tra Londra e Barcellona, dopo aver maturato la decisione di separarsi al termine di mesi di riflessioni sul rapporto, che sarebbe rimasto ottimo e cordiale. Un fulmine a ciel sereno però per tantissime persone, infatti solamente alcuni parenti stretti e pochi amici sarebbero stati al corrente delle difficoltà della coppia.