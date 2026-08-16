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IN BAYERN-LIPSIA

Musiala, che spavento: segna poi crolla in campo, Saibari lo soccorre

Grande paura all'Allianz Arena di Monaco di Baviera durante l'amichevole tra il Bayern Monaco e il Lipsia. Dopo aver segnato il gol del 3-1 Jamal Musiala ha accusato un malore, colpa anche del gran caldo (la temperatura superava i 30 gradi). Il compagno di squadra Saibari si è subito accorto della situazione e si è lanciato verso il tedesco afferrandolo da dietro prima che crollasse a terra. Subito soccorso dai sanitari, Musiala si è rialzato e ha poi lasciato il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico. Nel dopo gara il ds del Bayern Max Eberl ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "La cosa importante è che ora stia bene".

16 Ago 2026 - 12:13
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