Como, Fabregas: "Ci manca un attaccante"

"La Champions è un bel regalo per noi, ma il campionato sarà difficile, e pensiamo prima di tutto a quello. Il nostro obiettivo è soprattutto crescere ancora". L'allenatore del Como Cesc Fabregas si prepara per il primo impegno di campionato, sabato pomeriggio a Udine, ricordando le difficoltà del campionato, "il più difficile d'Europa per certi aspetti, sono tante le squadre di alto livello, più che altrove". Quanto al mercato, "ci manca ancora qualcosa. Un attaccante, Ma non è una scelta facile", ha aggiunto il tecnico del Como.