Coppa di Francia, il Lens batte il Psg e si laurea campione: decide Thauvin

La stagione del calcio francese inizia subito con una sorpresa. Il Psg, campione d’Europa in carica, perde la Supercoppa di Francia contro un ottimo Lens che, nonostante un’ora in 10 contro 11 a causa di un cartellino rosso ricevuto da Kylian Anfonio, resiste e tiene il vantaggio iniziale fino al novantesimo. A decidere è un gol dell’ex Udinese Thauvin al 32’ del primo tempo. Espulso nel finale anche Nuno Mendes.
La partita
Il PSG torna in campo appena quattro giorni dopo la vittoria nella Supercoppa Europea, e parte subito forte nel primo tempo. La prima grande occasione è di Zabarnyi, a cui fa seguito un brutto tiro di Maghnes Akliouche, schierato da centravanti per l’occasione. I parigini conducono per tutta la prima mezz’ora, ma non appena abbassano il ritmo, ecco il gol del vantaggio del Lens. Udol dal limite dell’area serve un cross basso per Flo Thauvin, che si inserisce dietro le spalle di Digne e batte Safonov. Neanche il tempo di festeggiare, che la squadra di Dino Toppmoller rimane in 10: Kylian Antonio, autore di un brutto fallo in scivolata su Akliouche, viene espulso direttamente dall’arbitro. A pochi secondi dalla fine del primo tempo Doué ha l’occasione migliore del PSG, ma il suo tiro colpisce la traversa.
Nonostante la superiorità numerica, la squadra di Luis Enrique fatica a rendersi pericolosa. Ecco che allora al 60’ l’allenatore spagnolo mette dentro Dembelé, Fabian Ruiz e Nuno Mendes, e il terzino portoghese si mette subito in mostra con due conclusioni nel giro di un minuto, senza successo. Al 76’ il centrocampista ex Napoli trova il gol del pari, ma si trova in posizione di fuorigioco e il direttore di gara fischia fallo in favore della difesa. Il PSG ci prova, ma senza mai rendersi realmente pericoloso, e Nuno Mendes perde la testa: la sua gomitata ai danni di Skoras viene sanzionata con un cartellino rosso dall’arbitro. Nel recupero il Lens tiene il vantaggio e alza così la Supercoppa di Francia, la prima della sua storia, proprio nel suo stadio.