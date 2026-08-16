Coppa di Francia, il Lens batte il Psg e si laurea campione: decide Thauvin

Nonostante la superiorità numerica, la squadra di Luis Enrique fatica a rendersi pericolosa. Ecco che allora al 60’ l’allenatore spagnolo mette dentro Dembelé, Fabian Ruiz e Nuno Mendes, e il terzino portoghese si mette subito in mostra con due conclusioni nel giro di un minuto, senza successo. Al 76’ il centrocampista ex Napoli trova il gol del pari, ma si trova in posizione di fuorigioco e il direttore di gara fischia fallo in favore della difesa. Il PSG ci prova, ma senza mai rendersi realmente pericoloso, e Nuno Mendes perde la testa: la sua gomitata ai danni di Skoras viene sanzionata con un cartellino rosso dall’arbitro. Nel recupero il Lens tiene il vantaggio e alza così la Supercoppa di Francia, la prima della sua storia, proprio nel suo stadio.