Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati della 1.a giornata
L'Inter esordirà in campionato senza lo squalificato Mkhitaryan, mentre nel Milan Amorim ha il dubbio Leao per l'attacco. Napoli senza l'infortunato Buongiorno, Spalletti spera di recuperare Ekhator, Gatti e Perin che non sono al meglio.
ATALANTA
- Indisponibili: Hien (infortunio), Sulemana (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio: De Ketelaere, Ahanor
BOLOGNA
- Indisponibili:
- Squalificati:
- In dubbio: Holm
CAGLIARI
- Indisponibili: Idrissi (infortunio), Trepy (incidente domestico)
- Squalificati:
- In dubbio:
COMO
- Indisponibili: Addai (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio:
FIORENTINA
- Indisponibili: Parisi (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio:
FROSINONE
- Indisponibili:
- Squalificati:
- In dubbio:
GENOA
- Indisponibili:
- Squalificati:
- In dubbio: Messias, Havel
INTER
- Indisponibili:
- Squalificati: Mkhitaryan
- In dubbio:
JUVENTUS
- Indisponibili:
- Squalificati:
- In dubbio: Ekhator, Gatti, Perin
LAZIO
- Indisponibili: Isaksen
- Squalificati:
- In dubbio:
LECCE
- Indisponibili:
- Squalificati:
- In dubbio:
MILAN
- Indisponibili: Gimenez
- Squalificati:
- In dubbio: Pulisic, Leao
MONZA
- Indisponibili: Pessina (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio:
NAPOLI
- Indisponibili: Buongiorno (infortunio), Marianucci (infortunio), Beukema (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio:
PARMA
- Indisponibili: Cremaschi (infortunio), Nicolussi Caviglia (infortunio)
- Squalificati: Britschgi
- In dubbio: Daffara
ROMA
- Indisponibili:
- Squalificati:
- In dubbio: Pisilli
SASSUOLO
- Indisponibili: Candé, Koné
- Squalificati:
- In dubbio:
TORINO
- Indisponibili: Israel (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio:
UDINESE
- Indisponibili: Chakvetadze (infortunio), Zanoli (infortunio)
- Squalificati: Kabasele
- In dubbio: Okoye,
VENEZIA
- Indisponibili: Adorante (infortunio), Sverko (infortunio)
- Squalificati:
- In dubbio: