indisponibili SERIE A Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati della 1.a giornata

L'Inter esordirà in campionato senza lo squalificato Mkhitaryan, mentre nel Milan Amorim ha il dubbio Leao per l'attacco. Napoli senza l'infortunato Buongiorno, Spalletti spera di recuperare Ekhator, Gatti e Perin che non sono al meglio.