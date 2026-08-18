indisponibili SERIE A

Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati della 1.a giornata

L'Inter esordirà in campionato senza lo squalificato Mkhitaryan, mentre nel Milan Amorim ha il dubbio Leao per l'attacco. Napoli senza l'infortunato Buongiorno, Spalletti spera di recuperare Ekhator, Gatti e Perin che non sono al meglio.

18 Ago 2026 - 12:43
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ATALANTA

  • Indisponibili: Hien (infortunio), Sulemana (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio: De Ketelaere, Ahanor

BOLOGNA

  • Indisponibili:
  • Squalificati:
  • In dubbio: Holm

CAGLIARI

  • Indisponibili: Idrissi (infortunio), Trepy (incidente domestico) 
  • Squalificati:
  • In dubbio:

COMO

  • Indisponibili: Addai (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio

FIORENTINA

  • Indisponibili: Parisi (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio

FROSINONE

  • Indisponibili:
  • Squalificati:
  • In dubbio

GENOA

  • Indisponibili:
  • Squalificati:
  • In dubbio: Messias, Havel 

INTER

  • Indisponibili:
  • Squalificati: Mkhitaryan
  • In dubbio:

JUVENTUS

  • Indisponibili:
  • Squalificati:
  • In dubbio: Ekhator, Gatti, Perin

LAZIO

  • Indisponibili: Isaksen
  • Squalificati:
  • In dubbio

LECCE

  • Indisponibili:
  • Squalificati:
  • In dubbio:

MILAN

  • Indisponibili: Gimenez
  • Squalificati:
  • In dubbio: Pulisic, Leao

MONZA

  • Indisponibili: Pessina (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio

NAPOLI

  • Indisponibili: Buongiorno (infortunio), Marianucci (infortunio), Beukema (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio:

PARMA

  • Indisponibili: Cremaschi (infortunio), Nicolussi Caviglia (infortunio)
  • Squalificati: Britschgi 
  • In dubbio: Daffara 

ROMA

  • Indisponibili:
  • Squalificati:
  • In dubbio: Pisilli 

SASSUOLO

  • Indisponibili: Candé, Koné
  • Squalificati:
  • In dubbio

TORINO

  • Indisponibili: Israel (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio:

UDINESE

  • Indisponibili: Chakvetadze (infortunio), Zanoli (infortunio)
  • Squalificati: Kabasele
  • In dubbio: Okoye, 

VENEZIA 

  • Indisponibili: Adorante (infortunio), Sverko (infortunio)
  • Squalificati:
  • In dubbio
serie a
infortunati
squalificati

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