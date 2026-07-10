Il Manchester United presenta la location del nuovo Old Trafford, ma il nuovo San Siro che fine ha fatto?

Circa venti giorni fa lo United ha acquistato il terreno dove sorgerà il nuovo impianto dalla società Indurent: l'idea iniziale era buttare giù lo stadio esistente e ricostruire sullo stesso terreno, ma l'impossibilità di trovare un accordo per riedificare sulla stessa zona è stato legato soprattutto alla presenza della linea ferroviaria che sorge dietro la Sir Bobby Charlton Stand. Per questo i Red Devils hanno velocemente cambiato obiettivo: la nuova location sorge ad appena 350 metri da Old Trafford, tra Wharfside Way, Europa Way e John Gilbert Way. Inoltre, il progetto si inserisce in una più ampia opera di riqualificazione (il Wharfside Masterplan) urbana e del quartiere, che stando a quanto riporta il quotidiano inglese The Sun: 48000 posti di lavoro, 15000 nuove abitazioni, per una iniezione totale di 7.3 miliardi di sterline nell'economia inglese. Inoltre, miglioramento delle linee di metropolitana e ferroviarie. Collette Roche, Ceo della sezione dello United che si occupa del nuovo stadio, ha affermato: "La pubblicazione del Wharfside Masterplan segna un altro traguardo significativo nel nostro percorso per creare una nuova casa di livello mondiale per il Manchester United, nel cuore di un distretto vivace e trasformativo per Trafford e la Greater Manchester. Insieme ai nostri partner, abbiamo un'opportunità unica in una generazione per offrire una destinazione che crei benefici duraturi per i sostenitori, le comunità locali e la regione più ampia per decenni a venire". Sebastian Coe, presidente della Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation ed ex atleta olimpico, ha detto: "Questa è una grande giornata e un passo importante sulla nostra strada per ottenere il meglio di tutto per Old Trafford, in termini di luoghi per sport, tempo libero, residenziale e affari". L'obiettivo del club inglese è completare l'opera ottimisticamente entro il 2032, ma più realisticamente per il 2035 quando l'Inghilterra ospiterà il Mondiale di calcio femminile.