Niente Milan per Foden: blindato dal Manchester City fino al 2030

Quello tra Foden e il club di Manchester è un legame viscerale. Foden ha percorso tutta la trafila dell'Academy del club prima di diventare uno degli uomini-simbolo assoluti dell'era Pep Guardiola. Un one-club man moderno che non ha mai avuto intenzione di cambiare aria. Le sue prime parole dopo la firma ai canali ufficiali del club trasudano appartenenza: "È una sensazione incredibile. Essendo qui fin da piccolo, avendo fatto tutta la Academy fino alla prima squadra, giocare per il City è sempre stato il mio unico sogno. È tutto ciò a cui ho sempre pensato fin da bambino: giocare qui, vincere trofei. È semplicemente il club perfetto, un posto dove sono davvero felice e dove mi diverto ogni singolo giorno".