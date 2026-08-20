Giovane campione di ciclismo minacciato con una pistola, 'vi ammazzo tutti'

20 Ago 2026 - 16:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Vi ammazzo tutti". Sono queste le parole che un uomo a bordo di un'auto avrebbe rivolto a tre ciclisti 16enni per strada, facendo spuntare dal finestrino una pistola. Tra i giovani atleti dell'Ads Ciclistica Monselice, minacciati mentre si stavano allenando sui Colli Euganei, nel Padovano, c'era anche Erik Magagnotti, campione d'Italia di ciclismo su pista nella categoria allievi. A rendere noto l'episodio, accaduto martedì scorso tra i comuni di Galzignano Terme e Torreglia, è stato il padre del ciclista trentino Giorgio Magagnotti, che ha condiviso sui propri profili social la notizia uscita ieri sul Mattino di Padova. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, l'uomo alla guida dell'auto avrebbe prima suonato il clacson ripetutamente, per poi tirare fuori l'arma e pronunciare quella frase in dialetto veneto. I ragazzi si sarebbero spaventati molto, al punto che le famiglie hanno deciso di segnalare l'accaduto ai carabinieri. Come osserva anche la consigliera regionale della Lega Giorgia Bedin, originaria di Monselice, "i ragazzi per fortuna sono riusciti a mantenere la calma, a non cadere e a rifugiarsi in un piazzale sicuro per dare l'allarme. Totale solidarietà ai giovani corridori aggrediti verbalmente", afferma. "I carabinieri sono già stati allertati e stanno indagando per identificare questo criminale e mi auguro che le forze dell'ordine lo trovino al più presto. Non parliamo più di 'mancanza di rispetto' o di banali litigi stradali. Questa è violenza pura, criminalità, un tentato omicidio psicologico. Le strade devono essere sicure per tutti. Un abbraccio enorme ai nostri ragazzi". 

Ultimi video

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:40
ANDREA VOLONNINO (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Volonnino: "Esperienza travolgente"

00:28
DICH ANDREA FANTIN (ITALIA FLAG FOOTBALL) DICH

Fantin: "L'emozione più grande della mia carriera"

02:19
I 25 anni di Sinner

I 25 anni di Sinner

I più visti di Altri Sport

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

Palio di Siena, leggendario Tittia! Vince il Nicchio, poi paura per la caduta

Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:26
Varenne è stato cremato, le ceneri nell'allevamento di Eboli
16:54
Canottaggio: Mondiali, sedici barche azzurre in gara ad Amsterdam
16:30
Giovane campione di ciclismo minacciato con una pistola, 'vi ammazzo tutti'
14:54
MotoGP, Zarco torna in pista al GP di Aragon
13:17
F1, Mekies: "Il rinnovo di Verstappen ci dà fiducia per tornare a vincere"