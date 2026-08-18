La confessione di Guardiola dopo il ko con la Juve: "Sto divorziando". E spiega il no alla Nazionale

Decisamente più teso lo scontro con Kyle Walker dopo il ko, sempre nel dicembre del 2024, contro il Liverpool. I Citizens stavano vivendo un periodo nero e Guardiola ha nel mirino l'ex Milan per degli errori tattici. Quest'ultimo risponde: "Continui a dire il mio nome in ogni fottuta riunione". Pep risponde: "Forse perché sei il capitano". E ancora Walker: "Non volevi che fossi il capitano, in qualche modo tirate sempre il mio nome". A questo punto l'allenatore si commuove: "Questa è la mia sconfitta. Se sono un problema, dovete dirmelo. Non rimarrò qui per i soldi o solo per il fatto di restare. Questo non cambierà l'amore che provo per voi".