Aia: Massini presenta la sua squadra, 'progetto aperto a tutte le energie'

Dopo aver annunciato la propria candidatura, Francesco Massini presenta ufficialmente la squadra che accompagnerà il suo mandato in caso di elezione a presidente dell'Associazione Italiana Arbitri: Michele Affinito come vicepresidente vicario, Francesco Carrieri come vicepresidente e, come componenti delle macroregioni, Marinella Caissutti e Calogero Castellino (Nord), Valentina Finzi e Paolo Perrone (Centro), Valentina Garoffolo e Marcello Terzo (Sud). "Sono associati - dichiara Massini - che hanno sempre dato il proprio contributo alla vita dell'Associazione, nelle sezioni e nei territori di appartenenza. Donne e uomini che nel tempo hanno dimostrato un impegno autentico, mosso solo dalla passione per l'arbitraggio e dall'amore per l'Associazione: conoscono le sfide che il nostro mondo ha davanti e che hanno gli strumenti che ci serviranno ad affrontarle". "Nelle prossime settimane - conclude Massini - gireremo l'Italia, insieme a questa squadra, per presentare il programma e continuare l'azione di ascolto e confronto portata avanti in questi mesi, con l'obiettivo di rendere questo progetto sempre più condiviso e aperto a tutte le energie dell'Associazione".