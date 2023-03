Argentina-Panama: sfida a morra cinese per la maglia di Enzo Fernandez

© foto da video

Curioso episodio diventato presto virale al termine del match tra Argentina e Panama, prima uscita per l'Albiceleste dopo la vittoria al Mondiale e gara in cui Messi ha segnato l'800° gol in carriera. Come di consueto, è avvenuto lo scambio delle magliette e due giocatori panamensi si sono contesi quella del centrocampista del Chelsea in un modo davvero insolito, con la morra cinese "sasso, carta e forbice". Una scenetta sotto gli occhi increduli del numero 24 dell'Argentina che fatto il giro del mondo.