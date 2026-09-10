NAZIONALE

Mancini in tribuna a Lisbona: gli occhi del ct tutti per Doumbia

Il ct azzurro ha assistito a Sporting-Gala: il centrocampista dei portoghesi ex Venezia nel mirino per le prossime convocazioni azzurre, in cui potrebbe essere incluso anche Alessandro Romano dopo il cambio di nazionalità ufficializzato dalla FIFA

10 Set 2026 - 12:58
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C'era uno spettatore più che interessato sulle tribune dello Stadio Alvalade di Lisbona per assistere alla sfida di Champions League tra lo Sporting e il Galatasaray: Roberto Mancini. Il ct della Nazionale è volato in Portogallo per osservare da vicino Issa Doumbia, il 22enne centrocampista nato a Treviglio da genitori ivoriani che il Venezia in estate ha ceduto a titolo definitivo allo Sporting per 23 milioni di euro più bonus dopo averlo preso in Serie C nell'estate 2024 quando giocava nell'Albinoleffe.

In vista dell'inizio della sua seconda avventura in azzurro, Mancini sta seriamente pensando di inserire il nome di Doumbia, 187 centimetri per 84 chili, protagonista della promozione dei lagunari, nella lista dei convocati per i primi impegni del suo secondo mandato azzurro in Nations League: venerdì 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio, poi il 28 settembre in Turchia e il 2 ottobre in Francia. Le gare di ritorno sono previste il 5 ottobre (Italia-Turchia), il 12 novembre (Italia-Francia) e il 15 novembre (Belgio-Italia). Doumbia ha già indossato la maglia azzurra dell'Under 21: tre presenze e la partecipazione all'Europeo di categoria nel 2025.

E intanto la FIFA dà un altro motivo a Roberto Mancini per sfregarsi le mani. Oltre a Doumbia, il ct potrà arruolare anche Alessandro Romano. E' infatti arrivata l'ufficialità del passaggio di nazionalità del centrocampista del Cagliari. Il classe 2006 ha scelto l'Italia, malgrado il suo svezzamento sia avvenuto nelle Nazionali giovanili della Svizzera. Ma l'odore di una chiamata azzurra che potrebbe arrivare, visto l'ottima partenza di stagione, ha indirizzato la scelta del talento nato a Wintherthur. 

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