Mancini in tribuna a Lisbona: gli occhi del ct tutti per Doumbia

C'era uno spettatore più che interessato sulle tribune dello Stadio Alvalade di Lisbona per assistere alla sfida di Champions League tra lo Sporting e il Galatasaray: Roberto Mancini. Il ct della Nazionale è volato in Portogallo per osservare da vicino Issa Doumbia, il 22enne centrocampista nato a Treviglio da genitori ivoriani che il Venezia in estate ha ceduto a titolo definitivo allo Sporting per 23 milioni di euro più bonus dopo averlo preso in Serie C nell'estate 2024 quando giocava nell'Albinoleffe.



In vista dell'inizio della sua seconda avventura in azzurro, Mancini sta seriamente pensando di inserire il nome di Doumbia, 187 centimetri per 84 chili, protagonista della promozione dei lagunari, nella lista dei convocati per i primi impegni del suo secondo mandato azzurro in Nations League: venerdì 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio, poi il 28 settembre in Turchia e il 2 ottobre in Francia. Le gare di ritorno sono previste il 5 ottobre (Italia-Turchia), il 12 novembre (Italia-Francia) e il 15 novembre (Belgio-Italia). Doumbia ha già indossato la maglia azzurra dell'Under 21: tre presenze e la partecipazione all'Europeo di categoria nel 2025.