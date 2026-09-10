Frosinone, Masini contro il Genoa da ex: "Qui sto bene"

Patrizio Masini tornerà da ex a Marassi nella sfida del Frosinone con il Genoa e probabilmente con la maglia da titolare, col centrocampista felice della sua nuova esperienza: "Il Frosinone mi ha voluto fortemente, sono stato lusingato - racconta -. A onor del vero non me l'aspettavo di lasciare Genova, non era nei programmi, ma non ho rimpianti e non sono deluso. Con De Rossi continuo ad avere un ottimo rapporto. A Frosinone mi sono integrato subito e credo che il gioco di Alvini sia ideale per le mie caratteristiche". Il centrocampista ligure si è inserito bene nel gruppo giallazzurro tanto da aver conquistato la maglia da titolare. "Abbiamo iniziato con il piede giusto ma il campionato è lungo e difficile - sottolinea -. Dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia perché le insidie sono dietro l'angolo. Col Venezia per 10 minuti di blackout abbiamo rischiato di buttare la vittoria". "A Frosinone ci sono premesse e giocatori di qualità per la Serie A. Mi hanno colpito molto Calò e Ghedjemis. Il primo ha un piede incredibile, il secondo un cambio di passo mai visto". Masini guiderà il centrocampo nella trasferta di Genova con Calò al suo fianco e Schmid più avanzato. Alvini dovrebbe confermare la formazione che ha battuto il Venezia. In difesa ballottaggio tra i centrali Monterisi e Cittadini. In attacco Raimondo, autore di due doppiette di fila, con Fini e Kvernadze per il tridente. Ghedjemis in panchina.